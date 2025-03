WhatsApp: il pericolo arriva in videochiamata, conti italiani svuotati

In queste ultime settimane potreste essere incappati anche voi in una nuova tipologia di truffa che sta colpendo tantissimi utenti tra i quali risultano anche quelli italiani, si tratta dell’ennesima truffa online che punta a ottenere le credenziali di accesso ai conti correnti in modo poi da poter utilizzarli per derubare le vittime, già in passato vi abbiamo parlato di una truffa che sfrutta WhatsApp per ingannare i malcapitati, ma a quanto pare i truffatori hanno deciso di fare un passo in avanti, cambiando metodo in modo da risultare ancora più difficili da riconoscere, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nello specifico abbiamo a che fare con la classica Truffa online che punta sempre alla stessa refurtiva, a cambiare e il modus operandi che sebbene paradossale risulta ancora più efficace rispetto a quanto visto in precedenza, l’unica caratteristica rimasta invariata risulta utilizzare WhatsApp dal momento che quest’ultimo consente ai truffatori di colpire molte più persone Rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionale, vediamo un po’ in che modo cercano di ingannare gli utenti.

Una banca fittizia

I truffatori nello specifico entrano in contatto con le vittime, fingendosi la loro banca con lo scopo di dover recapitare una comunicazione urgente, questa urgenza fa abbassare la guardia alla vittima che viene convinta ad avviare una video chiamata all’interno della quale si cercherà poi di attivare la condivisione dello schermo per poi farle effettuare l’accesso alla piattaforma Internet banking, così facendo ovviamente tutte le sue credenziali risulteranno esposte e visualizzabili dei truffatori che potranno così utilizzarle in un secondo momento per poter penetrare nel suo conto corrente e svuotarlo da tutti i risparmi presenti in esso.

Se anche voi doveste ricevere un tentativo di contatto di questo genere, la cosa migliore da fare risulta non rispondere e ovviamente non dichiarare nessun tipo di dato legato alla vostra persona, così non correrete nessun tipo di rischio che il vostro conto venga bucato e svuotato.