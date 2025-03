Tablet HONOR in super SCONTO con COUPON gratis su Amazon

I coupon disponibili su Amazon rappresentano la via più rapida e sicura per avere libero accesso a forti riduzioni di prezzo rispetto ai vari listini del momento, in questo periodo gli utenti possono approfittare di una simile situazione per l’acquisto di Honor Pad X8a, un tablet da 11 pollici appartenente alla fascia bassa, che comunque mette a disposizione un pannello IPS LCD dalla buona resa, in termini di dettaglio e nitidezza, con refresh rate a 90Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano.

Lanciato ufficialmente sul mercato nel corso del mese di Agosto 2024, il prodotto ha dimensioni in linea con le aspettative, raggiungendo per la precisione 257 x 168,5 x 7,3 millimetri di spessore, con un peso che al giorno d’oggi si aggira attorno ai 495 grammi. La scocca è realizzata in plastica nella parte posteriore, con fronte in vetro e frame in alluminio, il processore è un SoC Qualcomm Snapdragon 680, con connettività 4G e processo produttivo a 6 nanometri, trattasi di un octa-core che viene affiancato dalla presenza di una configurazione di 4GB di RAM e 64 o 128GB di memoria interna (non espandibile).

Non perdetevi le offerte Amazon ed i codici sconto gratis che potete avere in regalo solamente in questi giorni iscrivendovi subito a questo canale Telegram dedicato.

Tablet Honor, uno sconto mai visto prima su Amazon

Volete un tablet dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? allora siete nel posto giusto, la promozione attivata da Amazon permette di mettere le mani sull’Honor Pad X8a con una spesa finale che comunque risulta essere nettamente inferiore agli standard a cui ci hanno abituati. Il listino iniziale sarebbe di 169 euro, ma in automatico Amazon ha abbassato il valore dell’ordine a 149,90 euro, per poi offrire al consumatore la possibilità di applicare un nuovo coupon del valore di 20 euro, in modo tale che il valore finale della spesa da sostenere potesse essere di 129,90 euro. Collegatevi qui per acquistarlo.