TIM: la Procura di Milano conclude le indagini su 12 indagati

La procura di Milano ha chiuso le indagini avviate in passato dalla Guardia di Finanza in merito ai 12 indagati per frode ai danni dei clienti TIM legata all’attivazione di servizi Premium a pagamento senza il consenso dei clienti preposti, dopo un lungo filone di indagine avviato nell’anno 2017 e durato in fase attiva fino al 2020, la procura ha chiuso definitivamente il fascicolo dal momento che già tre dei 12 indagati hanno patteggiato con le autorità.

Sequestro e frode

Nello specifico sembra che gli incassi di team derivati da questa tipologia di frode fossero di circa 102 milioni di euro, legati alle attività fraudolente dei 12 imputati i quali riuscivano a far attivare servizi a pagamento ai malcapitati, bastava addirittura che da un cellulare si visualizzasse un banner su un sito Internet per ritrovarsi attivato senza nessun tipo di consenso un servizio Premium dal costo di cinque euro a settimana.

In questo momento invece come annuncia Marcello Viola, dopo gli accertamenti della Gdf nei panni del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, in collaborazione con il Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Milano, Compagnia di Treviglio e Squadra Reati Informatici della Procura, è stato recapitato l’avviso della chiusura delle indagini per 12 indagati, tra cui due ex dipendenti di Tim, cinque ex dipendenti di Engineering spa ed un ex dipendente di Reply spa.

Ovviamente non rimane che attendere l’esito completo di tutte le indagini per capire come andrà a finire la vicenda, eseguendo dei rapidi calcoli è emerso che il bottino totale ammontava a 102 milioni di euro i quali in percentuale sono stati poi divisi tra le compagnie coinvolte che si sono appunto spartite i milioni di euro, non a caso vigeva un accordo che prevedeva che Tim, Engineering e Reply trattenessero una percentuale fino ad un massimo del 45% di quanto addebitato all’utente, dinamica che si è tradotta appunto nella divisione della somma.