Amazon è FOLLE: lo sconto di 100 euro sul robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N20 Plus

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare sull’acquisto di un nuovo robot aspirapolvere è davvero invitante, tanto da portare il consumatore a poter spendere molto meno del previsto, rispetto ad un listino che complessivamente risulta essere in linea ed allineato con gli standard del settore a cui siamo solitamente abituati. Stiamo parlando del robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N20 Plus, fiore all’occhiello dell’azienda per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo.

La prima cosa da sapere è che all’interno della confezione non si troverà il solo robot aspirapolvere, ma anche una stazione di svuotamento automatico, la quale riduce ai minimi termini le operazioni di manutenzione da parte del consumatore stesso, infatti provvederà in autonomia a svuotare il cassetto della polvere, senza necessità di utilizzare sacchetti o altri accessori da dover acquistare a parte, basterà svuotare il contenitore della stazione ogni circa 45 giorni. Il prodotto può raggiungere una potenza di aspirazione massima di 8000 Pa, più che sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti che dispongono di animali, e non solo.

Amazon: follia con la promozione sul robot aspirapolvere

Il prezzo che Amazon ha deciso di attivare sull’acquisto di Ecovacs Deebot N20 Plus è davvero uno dei migliori in circolazione, infatti il listino di 399 euro è solamente un lontano ricordo, poiché il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 299 euro per il suo acquisto, approfittando inoltre della riduzione del 25% applicata in modo completamente automatico. Ordinatelo subito premendo questo link.

E’ quasi superfluo ricordare che il prodotto viene commercializzato nella sola colorazione bianca, ma con un interessante contrasto cromatico con il contenitore, dove troviamo l’aspiratore di colore blu, davvero bello da vedere, oltre che molto elegante ed accattivante.