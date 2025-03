La Radcliffe Wave e il suo possibile impatto sul clima terrestre

Immagina di guardare il cielo 14 milioni di anni fa e vedere qualcosa di completamente diverso da quello a cui siamo abituati. Stelle più fioche, quasi annegate in una foschia cosmica, e un’atmosfera da film di fantascienza. Ecco, non è il trailer di un blockbuster spaziale, ma quello che potrebbe essere successo davvero quando il nostro sistema solare è passato attraverso un’enorme onda di gas e polveri nella Via Lattea.

Gli scienziati dell’Università di Vienna hanno scoperto che il Sole e tutti i suoi pianeti, compresa la nostra amata Terra, sono stati letteralmente avvolti dalla Radcliffe Wave, una struttura galattica lunga 9.000 anni luce che serpeggia nella nostra galassia come un’onda gigante. Questo non è solo un dettaglio curioso da raccontare agli amici appassionati di spazio: potrebbe aver avuto conseguenze dirette sul clima terrestre.

Un incontro galattico epico

Usando i dati del telescopio Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, il team guidato da Efrem Maconi ha tracciato i movimenti di questa gigantesca onda di gas stellare e li ha confrontati con la traiettoria del nostro sistema solare. Risultato? Tra 12 e 15 milioni di anni fa, e più precisamente intorno ai 14 milioni di anni fa, il nostro Sole si è trovato immerso in questa struttura.

Ma cosa significava tutto ciò per la Terra? Secondo Maconi, se qualcuno fosse vissuto in quel periodo e avesse alzato gli occhi al cielo, avrebbe visto un panorama molto diverso dal nostro: le stelle sarebbero apparse più deboli, come se uno strato di nebbia cosmica le avesse coperte. Un cielo ovattato, insomma, a causa delle dense polveri interstellari.

E poi c’è l’aspetto più affascinante (e controverso): questo passaggio potrebbe aver influenzato il clima del nostro pianeta. L’epoca in cui il sistema solare ha attraversato la Radcliffe Wave coincide con un importante raffreddamento climatico della Terra, durante il quale si formarono le prime calotte glaciali permanenti. Coincidenza? Forse sì, forse no.

Scetticismo e ipotesi affascinanti

Non tutti gli scienziati sono convinti che ci sia un legame diretto tra il passaggio attraverso questa nube di gas e i cambiamenti climatici. Ralph Schoenrich, esperto dell’University College di Londra, ha dichiarato: “La geologia ha un impatto molto più forte sul clima rispetto agli eventi cosmici. Spostamenti dei continenti e variazioni nelle correnti oceaniche possono cambiare il clima in modo molto più significativo.”

Eppure, qualche dubbio resta. Alcuni ricercatori in passato avevano già ipotizzato che la Terra fosse passata attraverso questa struttura 13 milioni di anni fa, e l’astrofisica Catherine Zucker aveva descritto quel periodo come “un festival di supernove in esplosione”. Se è davvero così, il nostro pianeta potrebbe essere stato bombardato da un’intensa radiazione cosmica, con effetti che ancora non comprendiamo del tutto.

Un universo in continuo movimento

Indipendentemente dall’impatto sul nostro clima, questa scoperta ci ricorda che la nostra galassia è tutt’altro che statica. Tutto si muove, cambia, evolve, e noi stiamo viaggiando attraverso un universo in costante trasformazione.

La Radcliffe Wave è ancora lì, che si muove attraverso la Via Lattea con le sue stelle nascenti e le sue immense nubi di gas. E noi? Siamo solo passeggeri di questo incredibile viaggio cosmico, cercando di capire quali altri misteri ci riserva il futuro mentre navighiamo tra le meraviglie dello spazio.