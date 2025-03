Iliad Giga 200: 200 GB e 5G a solo 9,99€ al mese!

Se stai cercando un’offerta mobile che ti dia tanto a un prezzo onesto, Iliad con la sua Giga 200 potrebbe essere quello che fa per te. Con soli 9,99 euro al mese, infatti, puoi portarti a casa un pacchetto che ti offre 200 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G. Sì, hai capito bene, 5G incluso! E il bello è che questo prezzo lo paghi per sempre, senza brutte sorprese o rincari improvvisi, proprio come ci ha abituato Iliad.

L’incredibile offerta Iliad Giga 200

Ma non è tutto, perché con questa offerta hai anche minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia. Quindi, se sei una di quelle persone che non riesce a smettere di fare telefonate o mandare messaggi, non ti preoccupare, non rischi di sforare nessun limite. E se sei uno di quelli che viaggiano tanto, ti farà piacere sapere che con la Giga 200 puoi chiamare e mandare messaggi illimitati anche in più di 60 Paesi nel mondo, senza nessun costo extra.

Se poi sei un fan dei viaggi in Europa, la buona notizia è che avrai 13 GB di roaming gratuito. Insomma, Iliad non lascia indietro nessuno, nemmeno chi si muove spesso da un Paese all’altro. Non c’è bisogno di mettersi a fare calcoli su quanti MB ti rimangono quando sei all’estero, perché i dati inclusi sono davvero tanti. E per chi ha bisogno di condividere la connessione, c’è anche la funzione hotspot, senza costi aggiuntivi.

L’aspetto che più colpisce, però, è la trasparenza dell’offerta: zero costi nascosti, nessun vincolo. Puoi disdire quando vuoi, senza penali o complicazioni. Se ti serve cambiare piano o magari vuoi provare qualcos’altro, lo fai senza problemi. Anche la portabilità del numero è super semplice, quindi se vuoi mantenere il tuo numero storico, non dovrai fare niente di complicato.

In definitiva, con Iliad Giga 200 ti porti a casa un pacchetto ricco e conveniente, con tanto traffico dati, chiamate e messaggi senza limiti, e senza dover pensare a nessun costo extra. Un’opzione davvero interessante per chi cerca libertà e trasparenza, con la comodità di un’offerta chiara e semplice da gestire.