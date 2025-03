Kena proroga la sua super promo low cost con 100 GB

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a fare delle belle soppresse per tutti i suoi nuovi clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte di punta. Ci stiamo riferendo in particolare alla super promo denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Con la sua proroga, però, questa offerta ha però cambiato nome in Kena 4,99 Imperdibile.

Kena 4,99 Imperdibile, l’operatore proroga una delle sue offerte di punta

In questi ultimi giorni è stata prorogata la disponibilità di una delle super offerte mobile dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. L’offerta in questione sarebbe dovuta terminare lo scorso 13 marzo 2025.

Con la proroga dell’operatore, però, ora gli utenti avranno tempo fino al prossimo 18 marzo 2025 per poterla attivare. Si tratta di pochi giorni in più, ma rimane comunque un’ottima opportunità per tutti coloro che hanno intenzione di risparmiare attivando allo stesso tempo un’offerta estremamente conveniente. Come già detto, poi, con l’arrivo della sua proroga, l’offerta ha anche cambiato nome.

Ora, infatti, l’offerta si chiama Kena 4,99 Imperdibile ed è disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore. Trattandosi di un’offerta di tipo operator attack, risulta attivabile solo dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tra questi, sono compresi ad esempio Iliad Fastweb, Lyca Mobile, PosteMobile, CoopVoce e NTMobile. Sono invece esclusi gli operatori ho Mobile e Very Mobile.

Nello specifico, il bundle include fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G. Oltre a questo, l’offerta include poi fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo è di soli 4,99 euro al mese, a cui bisogna aggiungere 5 euro di costo di attivazione.