DR presenta Birba, il quadriciclo elettrico perfetto per la città

Le grandi città sono sempre più caotiche e muoversi con un’auto di grande dimensioni molte volte si rivela più difficile del previsto. In tale prospettiva, anche le case automobilistiche stanno pian piano basando le proprie strategie sulle nuove esigenze degli utenti, portando sul mercato soluzioni confortevoli e perfette per la città. E’ il caso del Gruppo DR che ha deciso di sorprendere gli utenti presentando il suo quadriciclo elettrico denominato Birba.

Non a caso, dunque, la nuova proposta del Gruppo di DR si adatta alle esigenze di tutti quegli utenti che sono alla ricerca di un veicolo con dimensioni compatte, ideale per essere parcheggiato ovunque, e a emissioni zero. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi dall’azienda.

DR: presentato il quadriciclo Birba

Con una lunghezza di 2.980 mm, una larghezza di 1.490 mm e un’altezza di 1.637 mm, il quadriciclo Birba si contraddistingue grazie a un design compatto con linee squadrate. A bordo viene offerto posto per 2 passeggeri e, per migliorare l’esperienza di guida, non manca un quadro strumenti digitale. Le informazioni rilasciate finora dall’azienda in merito alle tecnologie di cui dispone sono veramente poche. Sappiamo, però, che dispone di un sistema Bluetooth con Radio DAB Plus.

A muovere il quadriciclo Birba, la presenza di un motore elettrico con una potenza nominale di 14 kW e massima di 22 kW; la trazione invece è posteriore e la velocità massima è di 90 km/h. Inoltre, una batteria LPF consente di avere un’autonomia di 182 km (ciclo WLTP).

Tra gli elementi presenti nella dotazione di serie non mancano ABS, EBD, con freni anteriori a disco e posteriori a tamburo. Per ottimizzare la guida, però, il costruttore implementa anche un sistema di monitoraggio pressione pneumatici, aria condizionata e sensori di parcheggio posteriori.

Gli allestimenti disponibili sono Classic, Sport ed Ego ma per il prezzo ancora il Gruppo DR non ha rilasciato alcuna informazione.