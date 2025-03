Samsung Galaxy S24 costa quasi 400 euro in MENO oggi su Amazon

Una promozione mai vista prima d’ora vi attende in questi giorni sull’acquisto di Samsung Galaxy S24, uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, pronto a fare la differenza sul mercato, nonostante comunque non si tratti di un prodotto di ultima generazione, essendo disponibile il Galaxy S25.

Il piccolo della line-up della generazione precedente viene oggi proposto sul mercato con un risparmio superiore al normale, i suoi punti di forza partono ad esempio da dimensioni estremamente ridotte, tanto da pesare solamente 167 grammi (in confronto ad un S25 Ultra che si aggira sui 223 grammi) e raggiungere rispettivamente 147 x 70,6 x 7,6 millimetri di spessore. Il processore non è di casa Qualcomm, ma un Samsung Exynos 2400, octa-core con frequenza di clock a 3,2GHz, che prevede 8GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (massima) non espandibile con microSD. Il display è chiaramente di relative piccole dimensioni, un 6,2 pollici di diagonale con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, con 416 ppi, Dynamic AMOLED 2X che può raggiungere i 120Hz di refresh rate, ed anche 16 milioni di colori con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Samsung Galaxy S24: lo sconto migliore del momento

Uno sconto imperdibile viene applicato da Amazon direttamente sul Samsung Galaxy S24, il top di gamma della scorsa generazione sarà vostro con un prezzo di vendita che nessuno si aspettava, infatti la spesa finale da sostenere corrisponde esattamente a soli 582 euro, contro i 959 euro previsti in origine di listino. Eccovi il link per l’acquisto.

Lo smartphone non delude assolutamente le aspettative in termini fotografici, essendo presente nella parte posteriore un trittico di sensori di alto livello, con principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche effetto bokeh da 10 megapixel (l’angolo di ripresa massima è di 120 gradi, per una qualità complessivamente elevata).