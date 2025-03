Esselunga: iPhone 13 ad un PREZZO quasi REGALATO

Esselunga non è solo un supermercato, è un portale verso un futuro straordinario. Le sue promozioni hanno la capacità di catapultarti in una realtà che sembra uscita direttamente da una puntata di “Loki”. Hai mai pensato che andare a fare la spesa potesse essere così emozionante? Entri per prendere pane e latte, ed esci con un’offerta tecnologica. Sì, perché quando Esselunga lancia una promozione, non si tratta mai di qualcosa di ordinario: è sempre un salto in avanti.

La magia accade quando meno te lo aspetti. Potresti camminare tra i reparti, e, accanto ai biscotti, individuare un affare che ti farà dimenticare il tempo. Sogni un nuovo smartphone? Non dovrai più aspettare, perché Esselunga ha preparato per te un’occasione davvero imperdibile. Lasciati stupire da quello che troverai: la potenza di un nuovo device che potrai mettere nel carrello insieme alla tua spesa quotidiana. Pronto per scoprire di cosa si tratta?

Offerta Esselunga: l’iPhone 13 è qui per te

L’iPhone 13 è il device di punta della nuovissima e straordinaria promozione Esselunga. Un device che non ha bisogno di presentazioni. Ti saprà sorprendere con ogni suo piccolo dettaglio. Il suo schermo OLED da 6,1 pollici ti regalerà immagini di una nitidezza mai vista! I colori sono talmente vibranti da sembrare usciti da un’altra dimensione. Le tue giornate saranno illuminate da questo display, che renderà ogni cosa più facile E non finisce qui! Con il suo extra potente chip A15 Bionic, ogni operazione sarà rapidissima, lasciandoti fluire tra app, giochi e video come mai prima d’ora.

Esselunga sa bene che anche le fotografie contano, per questo ti propone un dispositivo con una doppia fotocamera posteriore da 12+12 megapixel! Ti permetterà di scattare immagini sorprendenti. Che sia una foto veloce o uno scatto elaborato, il risultato sarà sempre perfetto. Anche i tuoi selfie avranno una nuova luce con la fotocamera frontale da 12 megapixel. Tutto questo lo puoi avere a un prezzo davvero incredibile: solo 499 euro. Non è un sogno, è una realtà che puoi vivere adesso, nel tuo store di fiducia. Non aspettare oltre: questa offerta non durerà per sempre. Entra nel futuro cliccando sul sito di Esselunga!