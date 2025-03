WhatsApp: una videochiamata molto pericolosa squilla a tanti utenti

Se negli ultimi giorni state utilizzando molto il vostro smartphone e soprattutto WhatsApp allora anche voi potreste essere incappati in una nuova truffa che sta tormentando tutti gli italiani, si tratta dell’ennesima truffa online che però questa volta ha cambiato modus operandi per ingannare le vittime, i truffatori infatti da diverso tempo si sono resi conto che usare WhatsApp è il metodo più efficace per ingannare le vittime dal momento che quest’ultimo consente di raggiungere una platea di potenziali prede molto più ampia, allo stesso tempo però si sono resi conto che variegare la metodologia di truffa è indispensabile per aumentare le probabilità di successo, ecco dunque perché ora i truffatori stanno utilizzando le videochiamate WhatsApp per adempiere ai loro scopi illegali, tale truffa sta colpendo tantissime persone qui in Italia e punta al loro conto corrente, scopriamo insieme come funziona.

Fingersi una banca

I truffatori in questione contattano la vittima fingendosi una banca che deve recapitare un avviso urgente e importante, ciò ovviamente contribuisce a far abbassare la guardia la vittima che vorrà sapere di cosa si tratta, i truffatori così facendo poi inducono la vittima ad avviare una video chiamata a all’interno della quale attivare la condivisione dello schermo, una volta ottenuto questo piccolo passo poi convincono il malcapitato ad accedere alla pagina Internet banking tramite cui riusciranno ad entrare in possesso delle credenziali d’accesso per poi svuotare completamente il conto corrente del malcapitato.

Nel caso doveste anche voi incappare in questa tipologia di truffa, la cosa migliore che potete fare risulta non rispondere e non dichiarare nessun dato sensibile riguardo alla vostra persona, ovviamente restare informati e la strategia migliore per riuscire a riconoscere ogni truffa di questo genere, i truffatori infatti, periodicamente cambiano le metodologie in modo da risultare sempre difficili da individuare agli occhi dai meno esperti.