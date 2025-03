Trova il mio dispositivo si aggiorna: ecco i dettagli

Google ha dato inizio al rilascio di un nuovo aggiornamento. Relativo all’applicazione “Trova il mio dispositivo”. Conosciuta internazionalmente come “Find My Device”. L’aggiornamento è identificato con il numero 3.1.277. Introduce una novità importante per gli utenti Android. Si tratta della possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale con amici e familiari. La funzione è in fase di diffusione. Che avverrà in modo graduale. Si presenta con un’interfaccia rinnovata e divisa in due schede principali. Oltre alla scheda “Dispositivi”, già presente nelle versioni precedenti, viene ora introdotta la nuova scheda “Persone”. Quest’ultima è dedicata esclusivamente alla condivisione della posizione.

Google rilascia un aggiornamento per Trova il mio dispositivo

La scheda “Dispositivi” mostra ora una mappa interattiva basata su Maps. Quest’ultima permette di localizzare e visualizzare i dispositivi associati ad un account Google. Opzione utile per individuare i dispositivi smarriti o rubati. La novità più interessante si trova, però, nella scheda “Persone Beta”.

Al suo primo accesso, l’utente visualizzerà un disclaimer. Quest’ultimo è relativo agli aggiornamenti per la condivisione della posizione. Per procedere bisogna prima accettare. Dopo sarà possibile iniziare la condivisione con utenti selezionati. Per attivare tale funzione basta toccare il pulsante “Nuova condivisione”. Presente all’interno della scheda. Qui apparirà una schermata contenente il proprio nome, un avatar, l’indirizzo approssimativo e la carica residua della batteria. L’utente potrà decidere per quanto tempo condividere la propria posizione. Sono, infatti, disponibili diverse opzioni.

Una volta avviata la condivisione, la mappa mostrerà la posizione in tempo reale degli utenti con cui si è scelto di condividerla. Inoltre, l’interfaccia presenta due pulsanti denominati “Condividono la posizione con te” e “Condividi con”. Per una gestione semplificata degli utenti collegati. Come anticipato, la funzione è in fase di diffusione. Per tale motivo, non tutti gli utenti potrebbero ancora visualizzare la nuova funzionalità. È però previsto che essa raggiunga tutti i dispositivi Android compatibili nei prossimi giorni.