Fastweb Mobile: velocità, convenienza e trasparenza

Fastweb Mobile fa parlare di sé grazie ad una nuova offerta. Una soluzione pensata per chi vuole navigare e telefonare senza preoccupazioni. L’ operatore propone infatti una soluzione completa e senza sorprese. In quanto include 150GB di traffico dati, minuti illimitati verso numeri nazionali e 100 SMS inclusi. Tutto a soli 8,95€ al mese.

Fastweb: un impegno concreto per il futuro tra sostenibilità e sicurezza

Uno dei punti di forza di Fastweb è sicuramente l’accesso alla rete 5G senza costi extra. Garantisce così la massima velocità nelle aree coperte dal servizio. In più, grazie al WiFi-Calling, è possibile effettuare chiamate anche quando il segnale mobile è debole, sfruttando una rete Wi-Fi disponibile. L’attivazione dell’offerta è immediata. I clienti possono scegliere tra una SIM fisica, spedita gratuitamente, o una eSIM, attivabile comodamente online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Fastweb punta sulla trasparenza. Ciò significa che non vi è alcun costo nascosto o vincolo contrattuale. Anzi avrete la libertà di disattivare la promo in qualsiasi momento. Per chi necessita di più traffico dati, è possibile anche aggiungere 1GB extra al costo di 6€. Mentre gli SMS oltre la soglia prevista hanno un costo di 5 centesimi l’uno.

Insomma l’ operatore non si limita a offrire un servizio conveniente. Ma investe anche nella sostenibilità e nella sicurezza digitale. La SIM infatti è realizzata al 100% con materiali riciclati, contribuendo così all’obiettivo Net Zero Carbon che mira a ridurre le emissioni del 90% entro il 2035. L’azienda ha poi stanziato un milione di euro per progetti a tutela dell’ambiente.

Caratteristiche e altri servizi inclusi

Parlando invece di navigazione. Per un’esperienza online più sicura, Fastweb Protect offre protezione da siti malevoli. Oltre che una serie di strumenti per salvaguardare l’identità digitale e un’assicurazione contro le frodi online, con rimborso in caso di perdite economiche. Il servizio è gratuito per i primi tre mesi, poi disponibile a 3€.

Chi sceglie di abbinare Fastweb Mobile con FastwebCasa Light potrà poi beneficiare di uno sconto. Riducendo il costo della connessione domestica da 27,95 a 23,95€ al mese. Grazie all’app MyFastweb, i clienti possono gestire il proprio piano, controllare i consumi e ricevere assistenza con pochi click.