Samsung, One UI 7 beta su Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

Il colosso Samsung è ben conosciuto poiché in grado di mettere sempre al centro delle proprie strategie le esigenze degli utenti ma, soprattutto, un’ottima esperienza d’uso di tutto i dispositivi che porta sul mercato. Nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato che i dispositivi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 sono entrati nel programma di beta testing della One UI 7.

Nonostante questi due dispositivi pieghevoli siano stati i primi ad entrare nel beta testing, l’azienda ha fatto sapere che nei prossimi giorni saranno coinvolti molti altri modelli del marchio. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Samsung: One UI 7 sullo Z Fold6 e Z Flip6

Novità importanti da parte dell’azienda Samsung che continua a soddisfare gli utenti con progetti e iniziative che puntano sempre a offrire il meglio. Non a caso, infatti, l’annuncio dell’entrata nel programma di beta testing della One UI 7, per i Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, attira particolarmente l’attenzione degli utenti che sono in possesso di uno di questi pieghevoli.

Come anticipato, l’arrivo della One UI 7 beta per Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, apre la strada al programma anche per altri modelli. Secondo quanto diffuso dall’azienda, i prossimi Samsung a essere interessati saranno il Galaxy S23, il Galaxy S23+, il Galaxy S23 Ultra, il Galaxy A55, il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra.

Naturalmente gli utenti che vogliono partecipare all’iniziativa devono procedere con l’iscrizione al programma. A tal proposito, però, è bene ricordare che l’accesso non è previsto per gli utenti presenti in Europa in quanto l’azienda ha deciso di riservare il beta testing solamente a utenti di India, Corea del Sud, UK e USA.

Agli utenti europei non resta dunque che attendere il rilascio della versione stabile che potrebbe arrivare anche prima del previsto.