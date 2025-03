NVIDIA si prepara all’arrivo di nuove schede grafiche professionali

NVIDIA sembra essere pronta a lanciare una nuova serie di schede grafiche professionali. Secondo alcuni documenti del database NBD, l’azienda starebbe per introdurre le nuove RTX PRO 6000 Blackwell, con una variante “X“. Quest’ultima promette di segnare un vero e proprio salto generazionale nel settore della grafica professionale. La caratteristica più impressionante di tali nuovi prodotti è senza dubbio la dotazione di memoria. Il modello di punta, RTX PRO 6000 X Blackwell, sarebbe equipaggiato con ben 96 GB di memoria GDDR7. Un quantitativo tre volte superiore a quello visto finora nel segmento desktop.

I possibili dettagli sulle nuove schede di NVIDIA

Tale evoluzione è possibile dall’introduzione di moduli da 3GB ciascuno. Una novità assoluta per il mercato delle schede grafiche professionali. Tale tipo di memoria è collegato attraverso un’interfaccia a 512 bit. Garantendo una larghezza di banda notevolmente migliorata rispetto alla generazione precedente.

NVIDIA ha inoltre adottato un nuovo schema di denominazione per la sua linea professionale. È stato lasciato il marchio QUADRO. Quest’ultimo è sostituito con “RTX+Nome dell’Architettura”. In suddetto caso, si parla di “RTX Blackwell”. Un nome che punta a uniformare l’intera gamma di prodotti dell’azienda, facilitandone il riconoscimento da parte degli utenti.

Tra i modelli riportati dai documenti si distinguono due versioni principali. Ovvero RTX PRO 6000 X Blackwell e RTX PRO 6000 Blackwell standard. Le differenze tra i due sembrano significative, a partire dalle schede madre utilizzate. Rispettivamente identificate come PG144 e PG153. Il modello “X” monta il chip GB202-870, sviluppato specificamente per il segmento workstation. Con un TGP (Thermal Graphics Power) massimo di 600W. È importante sottolineare che, probabilmente, tale valore rappresenti il limite teorico e non il consumo effettivo in condizioni normali.

Il futuro delle workstation sembra pronto ad un’importante. Ciò con NVIDIA pronta a dettare nuovi standard in termini di potenza di calcolo e capacità di memoria. In tal modo, l’azienda offre agli utenti professionali strumenti sempre più avanzati per gestire carichi di lavoro complessi.