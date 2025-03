Nvidia: ecco le possibili specifiche di RTX 5060 Ti, 5060 e 5050

Dopo una lunga attesa a seguito del lancio dei modelli top di gamma e medi di gamma, sembra che Nvidia Sia finalmente pronta a lanciare anche i modelli base di gamma, recenti indiscrezioni infatti Ann annunciano che l’arrivo delle schede RTX 5060 Ti, 5060 e 5050 sia ormai imminente, queste ultime rappresenteranno un passo fondamentale per l’azienda che non vuole lasciare nulla alle concorrenti e vuole prendersi anche il mercato base che sebbene rappresentato da prezzi decisamente più contenuti ingloba allo stesso tempo la fetta di utenza più elevata.

Su Internet ovviamente le voci di corridoio si sprecano e questa volta in rete sono trapelate le possibili specifiche tecniche dei chip montati all’interno di queste schede grafiche, vediamole insieme.

Le possibili specifiche tecniche

Ecco le specifiche trapelate online delle tre schede video:

RTX 5060 Ti:

Architettura: Blackwell

Blackwell GPU: GB206-300

GB206-300 Core CUDA: 4.608

4.608 Boost: dato non espresso

dato non espresso Bus memoria: 128 bit

128 bit Banda memoria: dato non espresso

dato non espresso VRAM versione: GDDR7

GDDR7 VRAM quantità: 8 o 16 GB

8 o 16 GB Consumi: 180 W

RTX 5060:

Architettura: Blackwell

Blackwell GPU: GB206-250

GB206-250 Core CUDA: 3.840

3.840 Boost: dato non espresso

dato non espresso Bus memoria: 128 bit

128 bit Banda memoria: dato non espresso

dato non espresso VRAM versione: GDDR7

GDDR7 VRAM quantità: 8 GB

8 GB Consumi: 150 W

RTX 5050:

Architettura: Blackwell

Blackwell GPU: GB207- XXX

GB207- XXX Core CUDA: 2.560

2.560 Boost: dato non espresso

dato non espresso Bus memoria: 128 bit

128 bit Banda memoria: dato non espresso

dato non espresso VRAM versione: GDDR7

GDDR7 VRAM quantità: 8 GB

8 GB Consumi: 130 W

Come potete leggere voi stessi l’azienda californiana a seguito la stessa linea di principio che ha usato per gli altri modelli, non abbiamo un vero e proprio incremento quantitativo delle prestazioni, i core di elaborazione infatti sono pressoché sovrapponibili, ma il miglioramento è legato principalmente al cambio di architettura e alla maggiore velocità delle memorie, segno come potete intuire che l’azienda questa volta ha puntato maggiormente sulle prestazioni in termini di intelligenza artificiale, piuttosto che di potenza pura, cosa che giova in termini di consumi, ma lascia sicuramente con qualche interrogativo.