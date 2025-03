Lyca Mobile: la super offerta da 150 GB con il 5G è quasi gratis

Lyca Mobile ha lanciato una nuova offerta che punta a conquistare chi cerca tanti giga, 5G incluso e un prezzo fisso garantito nel tempo. La promozione offre 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese per sempre. Inoltre, chi la attiva riceve due mesi gratuiti, un extra che la rende ancora più conveniente.

Cosa offre questa promozione di Lyca Mobile

Scegliendo questa tariffa, gli utenti avranno tutto quello che gli serve senza alcun tipo di problema. I prezzi sono bassi e tra l’altro non mancano i contenuti, come si può vedere proprio nell’elenco qui in basso:

150 GB al mese in 5G , senza costi aggiuntivi;

, senza costi aggiuntivi; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS senza limiti ;

; Prezzo fisso di 5,99€ al mese, senza aumenti nel tempo ;

; Due mesi gratuiti per chi attiva l’offerta.

Uno dei punti di forza di questa promo è che può essere attivata da chiunque, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza. Che si tratti di una portabilità o di un nuovo numero, l’accesso è libero per tutti.

5G incluso e nessuna sorpresa in bolletta, come desidera il pubblico

Lyca Mobile offre il 5G senza costi extra, un aspetto che di certo gli altri operatori faticano a mettere sul piatto. È in questo modo che riesce a garantire mensilmente una connessione rapida ma soprattutto stabile che possa offrire delle garanzie a sua volta. Da non sottovalutare anche l’altro aspetto: il prezzo resta sempre lo stesso e non ci sono sorprese improvvise.

Attivazione veloce e senza costi nascosti, Lyca Mobile è al top

L’attivazione può essere effettuata online o nei negozi fisici Lyca Mobile. Il vantaggio di due mesi gratuiti permette di provare il servizio senza dover pagare subito il canone mensile.

Con questa offerta, Lyca Mobile si posiziona tra le soluzioni più competitive del mercato, offrendo tanti giga, 5G incluso e un prezzo fisso senza vincoli o costi nascosti.