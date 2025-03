Lexus RZ 2025: il restyling che rende più “elettrizzante” la guida

Il restyling della Lexus RZ 2025 segna un passo importante nel mondo delle auto elettriche. In scena, non solo un nuovo design, ma anche tecnologie innovative che promettono di trasformare ogni viaggio. La grande novità riguarda il sistema steer-by-wire, che elimina il collegamento fisico tra volante e ruote. La promessa? Una reattività senza precedenti e un feedback che sembra quasi naturale. Un passo coraggioso, che rende la guida più fluida, priva di vibrazioni indesiderate. La Lexus RZ, come mai prima d’ora, offre una sensazione di controllo totale, grazie a un sistema che permette di godere di una guida altamente precisa e responsive.

Ma non è tutto, c’è molto altro. La Lexus RZ 550e F Sport porta una rivoluzione ancor più profonda. L’Interactive Manual Drive è un’innovativa tecnologia che simula un cambio manuale a otto marce, con tanto di limitatore virtuale e indicatore di marcia. Chi ha mai sognato di sentire quel brivido della marcia cambiata al momento giusto? Questo sistema è un’innovazione tecnologica che riproduce le sensazioni di un veicolo sportivo, portando la Lexus a livelli mai visti nel suo genere.

Sostenibilità e performance del modello Lexus elettrico

Sul fronte dei motori, Lexus ha introdotto nuove versioni del SUV elettrico, tutte pensate per ottimizzare autonomia e piacere di guida. La batteria da 77 kWh è la chiave per un miglioramento tangibile nell’autonomia, che arriva a sfiorare i 100 km in più rispetto al modello precedente. La Lexus RZ 2025 sarà disponibile in tre versioni: 350e, 500e e 550e, ognuna con differenti potenze e configurazioni. Se prima la Lexus RZ poteva percorrere fino a 480 km, ora si può andare oltre. Non sembra mai abbastanza, ma questo è il futuro delle auto elettriche.

La tecnologia Direct4, che permette la trazione integrale, è stata ulteriormente affinata, migliorando la distribuzione della coppia tra gli assi. Questo intervento non solo migliora le performance, ma rende ogni curva un piacere. La vettura è ora più silenziosa e confortevole, con un’abitabilità che elimina i rumori esterni e crea un’esperienza di guida mai provata prima. L’arrivo sul mercato europeo è previsto, per quel che si sa, per l’autunno di quest’anno. Per ora, i prezzi sono ancora sconosciuti, ma la Lexus RZ 2025 promette di essere un’auto che merita di essere attesa. Un’auto che cambierà la percezione della guida elettrica? La risposta è nelle strade che percorrerà.