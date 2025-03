ENGWE M1: la e-bike perfetta per ogni tipo di terreno, la recensione completa

La mobilità elettrica ormai è diventata parte integrante della vita di tantissimi utenti e noi lo possiamo garantire. In questo ultimi anni abbiamo avuto tra le mani diversi modelli di veicoli elettrici, tra cui molte e-bike. Le cosiddette “bici elettriche” sono tra le più comuni, visti i prezzi sempre più accessibili e soprattutto la mentalità delle persone che ormai si è aperta a questo tipo di mobilità. Oggi possiamo parlare tranquillamente di un’altra e-bike molto interessante, uno di quei modelli inusuali e particolarmente utili a chi ama muoversi senza inquinare e senza dover sottostare alle regole non scritte del traffico. Si tratta della ENGWE M1, una e-bike che promette prestazioni elevate sia in città che su terreni più impegnativi. Dopo diversi giorni di utilizzo in varie condizioni, possiamo dire che questa bicicletta elettrica ci ha convinto e non poco.

Design e materiali

La prima caratteristica della nuova ENGWE M1 che piace tanto agli utenti e che onestamente è piaciuta anche a noi è sicuramente il telaio in lega di alluminio 6061. È proprio grazie a questa peculiarità che la bici offre fin dal primo momento quella sensazione molto ricercata di solidità. Il tutto peraltro senza alcun appesantimento della sua struttura, che resta infatti molto agile.

Uno dei primi aspetti che saltano all’occhio è chiaramente il design: dire che questa e-bike sia accattivante sarebbe usare un eufemismo: gode infatti di linee moderne e di grande imponenza, tutto in un mix perfetto che offre sicurezza e appagamento. Il suo peso è importante: ha una stazza di 39,5 kg per la versione a batteria singola e 43 kg per quella a doppia batteria, ma nonostante ciò abbiamo avuto modo di notare fin da subito che la guida risulta fluida e maneggevole.

Prestazioni del motore e autonomia

Chi cerca una bella bici elettrica che riesca a conciliare tra le sue peculiarità anche una certa potenza, non può che propendere per questa ENGWE M1. La bici infatti offre ottime prestazioni grazie al suo motore brushless da 250W. Niente male l’accelerazione per via dei suoi 65 Nm di coppia che infatti concedono a chi la guida un’ottima spinta e la possibilità di toccare la velocità massima di 25 km/h. A qualcuno potrà sembrare poco ma in realtà è ciò che le norme europee permettono per le e-bike. Abbiamo condotto diversi test, con i quali abbiamo apprezzato le prestazioni di questa bici elettrica: nessun problema sull’asfalto – anche accidentato tipico di alcune strade di Roma – e ottima la risposta in salita.

L’autonomia dipende dalla versione scelta:

Con la batteria da 48V 15,6Ah , l’autonomia massima in modalità PAS 1 può arrivare fino a 90 km ;

, l’autonomia massima in può arrivare fino a ; Optando per la versione a doppia batteria, il chilometraggio può estendersi fino a 170 km.

Nei nostri test urbani, con un utilizzo misto tra pedalata assistita e sforzo manuale, siamo riusciti a coprire oltre 80 kmcon una sola carica. Il tempo di ricarica si attesta tra 6 e 8 ore, un valore accettabile considerando la capacità della batteria.

Comfort di guida e sospensioni

Comprare una nuova ENGWE M1 significa avere il meglio per assorbire i colpi di ogni terreno e ovviamente la vera arma in più è la doppia sospensione. Questa infatti è in grado di assorbire in maniera più che soddisfacente tutte le asperità che si possono trovare in strada, senza mettere in difficoltà gli utenti in alcuni percorsi all’apparenza più proibitivi. Che sia pavè, sterrato, asfalto o altro non c’è problema: la M1 va e non si ferma.

Un altro elemento che contribuisce al comfort è la doppia sella, spaziosa e ben imbottita, progettata per ospitare comodamente due persone. Abbiamo provato la bici anche in configurazione passeggero e il comfort è risultato più che soddisfacente.

Sicurezza e frenata

Grazie alla presenza dei freni a disco idraulici da 160 mm, la ENGWE M1 gode di una sicurezza con pochi pari in giro. Anche sul bagnato si comporta egregiamente e non dimostra incertezze. Anche a velocità importanti, frenare è stato agevole, con la bici che si è arrestata completamente in pochi metri.

La presenza di luci anteriori e posteriori, permette di sentirsi sempre al sicuro. Il merito va attribuito anche alla luce freno e agli indicatori di direzione. C’è da dire che caratteristiche di questo genere sono tutt’altro che consuete a questi prezzi. Abbiamo apprezzato molto la visibilità garantita da queste dotazioni, soprattutto nelle strade poco illuminate.

Pneumatici e versatilità

Le gomme sono fondamentali per il giudizio e onestamente questi pneumatici larghi 20 x 4.0 ci hanno dimostrato che il gioco vale la candela. È proprio la loro larghezza infatti ad offrire sicurezza e un grande assorbimento degli urti. La parola d’ordine dunque è “stabilità”, quella che chiunque sia su due ruote ricerca. Abbiamo testato la bici su strade di ogni genere ottenendo grandi risultati e zero rischi per la nostra incolumità.

Questa e-bike non è solo ideale per gli spostamenti urbani, ma si adatta anche ad ambienti più impegnativi, come spiagge, foreste e strade innevate.

Display e funzionalità smart

Il display LCD a colori fornisce informazioni chiare e ben leggibili, tra cui velocità, stato della batteria e distanza percorsa. È possibile impostare anche una velocità fissa, utile per i tragitti lunghi e pianeggianti. Abbiamo trovato questa funzione comoda soprattutto per evitare continue regolazioni dell’assistenza.

Un altro aspetto che non bisogna assolutamente sottovalutare è la diagnostica automatica. Nel caso in cui l’utente dovesse trovarsi ad affrontare dei problemi, ecco display segnalerà immediatamente l’errore. Sarà questo a facilitare ogni risoluzione. Da chiarire che a noi fortunatamente non è capitato nulla.

Cambio e trasmissione

La trasmissione Shimano a 7 velocità permette di affrontare diverse situazioni di guida, regolando lo sforzo richiesto a seconda della pendenza del terreno. Il cambio si è rivelato fluido e preciso, senza impuntamenti o ritardi nella risposta. Questo si è dimostrato particolarmente utile nelle salite più impegnative, dove una corretta gestione dei rapporti fa la differenza.

Conclusioni

Dopo aver provato la ENGWE M1, possiamo dire che si tratta di una e-bike solida, confortevole e versatile.

I punti di forza che abbiamo riscontrato sono:

Buona autonomia , con opzione di doppia batteria per percorrenze ancora più lunghe;

, con opzione di doppia batteria per percorrenze ancora più lunghe; Doppia sospensione per un comfort eccellente;

per un comfort eccellente; Freni a disco idraulici reattivi e affidabili;

reattivi e affidabili; Pneumatici larghi adatti a più tipi di terreno;

adatti a più tipi di terreno; Doppia sella spaziosa e comoda per due persone;

spaziosa e comoda per due persone; Dotazioni di sicurezza avanzate , incluse luci, indicatori di direzione e luce freno;

, incluse luci, indicatori di direzione e luce freno; Cambio Shimano a 7 velocità preciso e funzionale.

Il peso infine risulta un po’ sopra la norma ma a compensare il tutto ci pensano le altre caratteristiche di questa straordinaria e-bike che a noi onestamente è piaciuta eccome. Il prezzo sul sito ufficiale attualmente, grazie ad uno sconto di 200€ sul prezzi di listino si 1299€, equivale a 1099€. Si tratta della versione UE a batteria singola. I colori da poter scegliere sono il giallo e il nero. Ci sono anche svariati accessori da poter aggiungere in fase di acquisto. Per chi volesse acquistarla su Amazon invece, il prezzo sarà di 1044 € grazie ad un coupon applicabile di 55 €.