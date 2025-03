Jaguar Type 00, in strada in occasione della Paris Fashion Week

I modelli che il marchio automobilistico Jaguar porta sul mercato sono da sempre veicoli che con il passare del tempo conquistano gli utenti diventando vere e proprie icone. Tra i progetti presentati dal costruttore, il Type 00 Concept, che fece il suo debutto in occasione dell’Art Week di Miami a dicembre 2024, nelle scorse ore ha attirato nuovamente l’attenzione degli appassionati di quattro ruote.

Non a caso, infatti, il prototipo è riapparso nei giorni scorsi, in occasione della Paris Fashion Week. mostrandosi come simbolo del lusso con una nuova colorazione “French Ultramarine”. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza finora.

Jaguar Type 00 per le strade di Parigi

Quale occasione migliore se non quella del fantastico evento dedicato alla Paris Fashion Week. Un momento in cui non poteva certamente mancare il lusso e l’eleganza di un modello come il Jaguar Type 00 che ha mostrato il proprio look tra le principali stradi della città francese.

Non a caso, la decisione del marchio di realizzare una nuova colorazione in blu opaco “French Ultramarine” per la carrozzeria, non è casuale. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, infatti, tale colorazione è in grado di esaltare ancora di più il design del veicolo, che è certamente minimal.

Naturalmente, non è solamente la colorazione della Jaguar Type 00 ad attirare l’attenzione degli utenti appassionati di quattro ruote. Non mancano elementi che il costruttore ha deciso di implementare al fine di renderla una vettura perfetta con una silhouette essenziale. Tra questi ci sono dunque le portiere a farfalla che si aprono come fossero vere e proprie ali.

Così come gli esterni, gli interni continuano a seguire il concetto di look minimalista confermando, però, la volontà del brand di creare un ambiente lussuoso. Non dimentichiamo che il primo modello ispirato a questo concept arriverà per il 2027 con un costo di almeno 120.000 e si tratterà di una berlina a quattro porte.