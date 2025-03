Majority Naga 60: la soundbar da 120 W di potenza che tutti vorrebbero, la recensione

Di dispositivi ne abbiamo provati veramente tanti, ma quando ci rapporti a qualcosa che ha a che fare con l’audio, l’attenzione deve diventare necessariamente massima. Ascoltare ciò che abbiamo in prova è fondamentale per dare un verdetto che sia quanto più vicino possibile alla realtà, esattamente come abbiamo fatto nel caso della soundbar Majority Naga 60. Questo prodotto è stato davvero interessante sotto certi punti di vista, sebbene di soundbar ne abbiamo provate già tante. Il suo rapporto qualità-prezzo è estremamente valido, peraltro con un’esperienza audio immersiva e con ottime caratteristiche per le quali siamo rimasti stupiti. La nostra recensione dunque servirà a fornire agli utenti diverse indicazioni sul prodotto, il quale è stato sviluppato davvero con molta attenzione.

Unboxing e prime impressioni della soundbar Majority Naga 60

La confezione della Majority Naga 60 include tutto il necessario per un’installazione immediata ma soprattutto un ottimo packaging. Siamo rimasti infatti molto soddisfatti della sicurezza con cui

La soundbar Naga 60 ;

; Un telecomando con batterie ;

; Adattatore di alimentazione ;

; Cavo HDMI per l’integrazione con il televisore;

per l’integrazione con il televisore; Cavo da RCA a AUX per altre connessioni audio;

per altre connessioni audio; Supporto da parete con fissaggi , utile per chi preferisce un’installazione sospesa;

, utile per chi preferisce un’installazione sospesa; Manuale utente digitale.

È davvero facilissimo installare questo prodotto, in quanto va collegato direttamente alla TV senza alcun tipo di cavo aggiuntivo oltre quello collegato alla porta HDMI ARC. Tutto è stato quindi molto immediato e nel caso in cui vogliate collegare il vostro telefono, tablet o qualsiasi altro dispositivo senza fili, ecco la presenza del Bluetooth 5.0. La connessione è stabile e fulminea, peraltro senza alcun tipo di ritardo.

Design e qualità costruttiva

Dal punto di vista estetico, la Naga 60 si presenta con un design moderno e minimalista. L’estrema compattezza di questa soundbar arriva chiaramente dalle sue dimensioni che sono di 610 x 77.7 x 117 mm. I tutto dunque è davvero perfetto a prescindere dal luogo in cui viene installata. La qualità costruttiva è buona, con materiali robusti che danno una sensazione di solidità. I controlli touch posti sulla parte superiore sono reattivi e ben visibili, mentre il display digitale fornisce informazioni chiare sulle modalità audio e sul volume.

Prestazioni audio: un suono che sorprende

Abbiamo testato la soundbar con diversi contenuti: film, musica e videogiochi. Il risultato è stato sorprendentemente positivo, considerando la fascia di prezzo.

Film : il suono 3D Surround ha dato un senso di spazialità notevole. I dialoghi risultano nitidi e il subwoofer integrato da 2,5” enfatizza i bassi senza risultare eccessivo;

: il suono 3D Surround ha dato un senso di spazialità notevole. I dialoghi risultano nitidi e il subwoofer integrato da 2,5” enfatizza i bassi senza risultare eccessivo; Musica : la qualità audio è ben bilanciata. I driver da 2,25” e i tweeter laterali offrono un suono chiaro, con frequenze alte precise e bassi profondi;

: la qualità audio è ben bilanciata. I driver da 2,25” e i tweeter laterali offrono un suono chiaro, con frequenze alte precise e bassi profondi; Videogiochi: abbiamo testato la soundbar con giochi d’azione e il risultato è stato coinvolgente, con un buon senso di direzionalità dei suoni.

Se avete un ambiente grande nel quale volete godervi i vostri film o la vostra musica, non abbiate paura in quanto i 120 W di questa Naga 60 sono più che sufficienti. Non ci sono distorsioni, l’audio esce in maniera limpida e pulita e inoltre c’è la possibilità di personalizzare la resa del suono in base alle proprie esigenze. A pensarci è il Dynamic EQ che consente la regolazione dei bassi e degli alti in base al contenuto che si sta riproducendo.

Connettività e facilità d’uso

La soundbar offre un’ampia gamma di connessioni, rendendola compatibile con diversi dispositivi:

Bluetooth 5.0 per connessioni wireless;

per connessioni wireless; HDMI ARC per un collegamento semplice e immediato con la TV;

per un collegamento semplice e immediato con la TV; USB, Optical e AUX per massima flessibilità.

Non può passare in secondo piano la grande stabilità della connessione Bluetooth, esattamente come detto poco più in alto. Non ci sono state mai interruzioni durante le nostre prove e inoltre l’utilizzo del telecomando ci ha favorito l’uso anche a distanza, permettendoci di regolare l’audio o di cambiare le modalità senza avvicinarci alla soundbar.

Esperienza d’uso quotidiana

Dopo aver utilizzato la Majority Naga 60 per diverse settimane, possiamo dire che è un’ottima soundbar per il prezzo. Il nostro giudizio non sarebbe stato così positivo se l’integrazione con la nostra smart TV non fosse stata così rapida e semplice. La qualità audio supera nettamente gli speaker della televisione e sarà così per la stragrande maggioranza delle TV. Nel caso in cui doveste avere a disposizione uno spazio ridotto, vi consigliamo di montarla a muro.

Il telecomando ha reso tutto molto più fluido ed intuitivo, così come il supporto ai controlli touch. Da menzionare anche il grande impegno di Majority nel favorire l’ambiente, siccome in scatola non abbiamo trovato il manuale cartaceo. L’azienda infatti ha optato per un manuale digitale offrendo inoltre anche un albero piantato per ogni soundbar venduta.

Punti di forza e di debolezza

Punti di forza:

Audio potente e bilanciato , con bassi profondi;

, con bassi profondi; Connettività versatile (Bluetooth, HDMI ARC, USB, Optical, AUX);

(Bluetooth, HDMI ARC, USB, Optical, AUX); Facile da installare e configurare ;

; Buona qualità costruttiva e design moderno ;

; Telecomando pratico con controllo completo delle impostazioni ;

; Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Punti deboli:

Manca il supporto Dolby Atmos , anche se la qualità audio rimane ottima;

, anche se la qualità audio rimane ottima; Il subwoofer integrato offre buoni bassi, ma non può competere con un subwoofer separato;

Il display digitale, sebbene utile, non è molto visibile in ambienti molto luminosi.

Conclusione e prezzo di vendita

La Majority Naga 60 si è rivelata una soundbar molto valida per chi cerca un suono avvolgente senza spendere una fortuna. Grazie ai bassi profondi, al suono 3D Surround e alla connettività versatile, è un’ottima soluzione per migliorare l’audio della TV e godere di film, musica e videogiochi con un suono coinvolgente. Onestamente ci sentiamo di consigliarla alla grande.

Per meno di 80 euro, difficilmente si trova una soundbar con queste prestazioni. Se si cerca un dispositivo semplice da usare, con un’installazione immediata e una resa sonora di qualità, la Majority Naga 60 è sicuramente una scelta consigliata. Basta andare su Amazon per trovarla in sconto a 71,95 € applicando il coupon del 10% di sconto in pagina. Ovviamente ci sono due anni di garanzia e la spedizione è veloce, basta attendere veramente pochi giorni per riceverla a casa.

È difficile portare a casa prodotti del genere con un prezzo così basso, per cui l’acquisto potrebbe essere una buona soluzione per chi stava cercando una soundbar di livello.