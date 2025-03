Pixel 9: il bug che fa scomparire il sensore di impronte

L’ultimo aggiornamento per gli smartphone Pixel ha introdotto diverse novità. Ma purtroppo anche nuovi problemi. Dopo i bug che hanno causato anomalie nella vibrazione, sfarfallii dello schermo e oscuramento delle foto durante la modifica, un altro errore sta creando disagi agli utenti. Alcune segnalazioni indicano che il lettore di impronte digitali ha smesso improvvisamente di funzionare. Ciò in particolare sui dispositivi Pixel9.

Come riattivare il lettore di impronte sui Pixel in attesa di un fix ufficiale

La situazione appare ancora più insolita perché il problema non si limita al mancato funzionamento del sensore biometrico. Chi ha provato a riattivarlo manualmente, infatti, si è trovato davanti a una sorpresa. Poiché nelle impostazioni del dispositivo non compare più alcuna opzione legata al riconoscimento delle impronte. È come se il lettore non fosse mai esistito. Questa stranezza ha allarmato il pubblico, che si è riversato nei forum di settore alla ricerca di spiegazioni.

Il bug, fortunatamente, non sembra però essersi diffuso su tutti i dispositivi aggiornati. Le segnalazioni, come già detto, arrivano principalmente da possessori di Pixel 9. Anche se il numero esatto di persone colpite non è ancora chiaro. In ogni caso, Google dovrà intervenire al più presto per risolvere il problema con un nuovo aggiornamento. In modo da evitare ulteriori disagi. In quanto il sensore biometrico è assolutamente indicato per sbloccare il telefono o autorizzare pagamenti.

In attesa di un intervento da parte di Google, esiste però un rimedio temporaneo che ha già aiutato in diverse situazioni. Spegnere e riaccendere lo smartphone sembra essere la soluzione più immediata per riportare il sensore di impronte alla normalità. Dopo il riavvio, infatti, le impostazioni del riconoscimento biometrico tornano visibili, e il lettore ricomincia a funzionare regolarmente.

Tentativo di risoluzione e prossime attese

Non tutti però hanno ottenuto risultati immediati. Alcuni, ad esempio, hanno dovuto ripetere l’operazione più volte prima di vedere risolto il problema. Ciò suggerisce che il bug non colpisce tutti i dispositivi nello stesso modo e potrebbe avere cause diverse.

Nel frattempo, Google ha rilasciato un importante aggiornamento che introduce nuove funzioni AI. Oltre che miglioramenti a Gemini Live e strumenti avanzati per la fotocamera. Per quanto riguarda la situazione sopra esposta l’azienda non ha ancora dichiarato ufficialmente se il prossimo update includerà una correzione per il malfunzionamento del sensore di impronte digitali. Coloro che sono stati colpiti dovranno quindi affidarsi, per il momento, alla soluzione manuale in attesa di un fix definitivo.