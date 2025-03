Molto presto giochi Xbox 360 gireranno nativamente su Android

Uno dei periodi d’oro per quanto riguarda il mondo dei videogiochi è stato rappresentato sicuramente dagli anni in cui le console da salotto erano PlayStation 3 e Xbox360, quest’ultima nello specifico ha fatto faville dal momento che ha introdotto interessanti novità tecniche e godeva di una libreria di titoli che ha sicuramente fatto la storia per quanto riguarda i videogiochi.

Alcuni di questi titoli infatti sono rimasti nel cuore di tutti gli appassionati e ovviamente rappresentano pietre familiari del gaming, al punto che sono tanti gli utenti a cui piacerebbe poter provare nuovamente l’ebrezza di giocare a quei titoli senza il bisogno di avere a disposizione la console in questione.

Ebbene forse ci siamo, questa possibilità potrebbe presto diventare realtà grazie a un progetto che vede la nascita di una piattaforma per far girare in modo nativo i titoli in questione su dispositivi Android, scopriamo qualche dettaglio in più.

Due piattaforme in test

Un gruppo di sviluppatori è attualmente al lavoro su due progetti dal nome XenonRecomp e XenosRecomp, che permetterebbero di sviluppare facilmente porting di titoli della lineup Xbox 360, ciò sarebbe possibile grazie ad una miglioria attraverso il processo di decompilazione.

Il grande vantaggio di questa tecnica è procedura risiede nelle prestazioni che ovviamente risulterebbero di gran lunga superiori rispetto a quelle offerte da un’emulatore, infatti il sistema non essendo occupato a far girare l’emulazione può dedicarsi integralmente alla produzione di frame in maniera totalmente nativa, il che ovviamente garantisce prestazioni di livello molto più alto, il tutto ovviamente è suffragato dalla presenza di un hardware decisamente più potente rispetto alle generazioni precedenti.

Non rimane dunque che attendere per assistere all’arrivo di queste piattaforme anche su dispositivi Android, ricordiamo che al momento infatti tutto ciò è compatibile solo con dispositivi x86, ma a quanto pare, non ancora per molto tempo.