WhatsApp introduce i thread per le risposte: chat più ordinate in arrivo

Le chat su WhatsApp stanno per diventare più organizzate. Nella versione beta 2.25.7.7 per Android infatti è stata individuata una funzione che permetterà agli utenti di rispondere ai messaggi in modo più chiaro e strutturato. Si tratta di un sistema a thread. Quest’ ultimo consentirà di raccogliere tutte le risposte a un messaggio specifico in un’unica conversazione secondaria.

WhatsApp arriva un cambiamento pensato per migliorare l’esperienza utente

Oggi, nelle chat molto attive, rispondere a un messaggio precedente può risultare complicato. Le risposte spesso si confondono con altre conversazioni, rendendo difficile seguire il filo del discorso. Grazie ai thread, ogni risposta sarà visibile sotto il messaggio originale, senza perdersi nel flusso della chat. Tale innovazione è già stata adottata da altre piattaforme di messaggistica. Il suo scopo è quello di migliorare la leggibilità e la coerenza delle discussioni. In modo da semplificare la navigazione tra i messaggi.

L’introduzione di questa funzione è pensata per rendere WhatsApp più intuitivo e pratico. In particolare, nelle chat di gruppo, dove le conversazioni possono diventare caotiche, come detto, i thread aiuteranno a mantenere il discorso organizzato. Quando un utente risponderà a un messaggio citato, la risposta rimarrà collegata al messaggio originale. Evitando così confusione e facilitando la comprensione del contesto.

WhatsApp sta lavorando per integrare questa funzione senza stravolgere l’interfaccia attuale, così da mantenere la familiarità dell’ app. I thread saranno disponibili non solo nelle conversazioni private, ma anche nei gruppi, nelle community e nei canali. L’aggiornamelnto però non ha ancora una data di rilascio ufficiale. Sappiamo solo che sarà implementato in una delle prossime versioni della piattaforma.

Questa novità segue altre migliorie recenti, come una gestione più avanzata delle community introdotta nella beta 2.25.7.2. Insomma, WhatsApp continua ad evolversi, adottando soluzioni che rendano la comunicazione più chiara ed efficace che mai. Per restare aggiornati su tutte le novità in arrivo si consiglia di aver sempre installata l’ ultima versione aggiornata dell’ app, disponibile sugli store online ufficiali .