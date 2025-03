Torna in TIM, a marzo promo FOLLE da 6,99 euro al mese

Anche per il mese di marzo 2025 l’operatore telefonico italiano TIM continua a stuzzicare i suoi ex clienti con tante allettanti proposte. Per questo mese, infatti, l’operatore sta proponendo a questi utenti l’attivazione di un’offerta di rete mobile estremamente conveniente. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata TIM Power Iron New. Quest’ultima è al momento proposta ad un prezzo davvero molto basso di soli 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Power Iron New, torna in TIM con questa super offerta low cost

Anche per il mese di marzo 2025 gli ex clienti di TIM potranno tornare attivando sul proprio numero un’offerta mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promo denominata TIM Power Iron New. L’operatore telefonico, in particolare, sta proponendo ai suoi ex clienti l’attivazione di questa offerta tramite alcuni sms promozionali.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno degli sms promozionali inviati dall’operatore ai suoi ex clienti:

“Torna in TIM a soli 6,99E al mese con 150 giga 5G, 200 sms e minuti illimitati. Attivazione 6,99E, SIM 10E. Offerta valida per clienti Iliad, Fastweb, Coop, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Vieni nei negozi TIM entro il 28/3. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli2”.

Nel dettaglio, la nuova offerta dell’operatore arriva ad includere ogni mese un quantitativo di traffico dati pari a ben 150 GB. Gli utenti potranno sfruttarli per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione ad una velocità massima pari a 250 mbps in download e 75 mbps in upload. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Gli utenti potranno attivare l’offerta in questione anche recandosi in uno dei negozi fisici autorizzati TIM. Il costo di attivazione dell’offerta dipenderà dall’operatore di provenienza.