Scopri l’offerta WindTre con 150 GB a meno di 8€ al mese

Il gestore WindTre rivolge sempre la sua attenzione ai clienti Iliad e MVNO e rivolge loro delle offerte operator attack tramite le quali mira a convincerli a effettuare la portabilità del numero. Le tariffe di questo mese sono particolarmente interessanti per il costo ridotto e le abbondanti quantità di contenuti. WindTre, inoltre, rende il tutto ancora più allettante proponendo l’attivazione gratis con SIM a costo zero e spedizione gratuita in caso di acquisto online.

Tutte le offerte attualmente rivolte ai clienti provenienti da Iliad o MVNO propongono tantissimi Giga, tra queste la WindTre GO 150 si dimostra molto convincente anche per la sua spesa di rinnovo davvero irrisoria. Infatti, i nuovi clienti possono ottenerla a meno di 8,00 euro al mese.

WindTre GO 150: come attivare l’offerta trasferendo il numero da Iliad o MVNO

La WindTre GO 150 prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

10,1 GB extra per la navigazione in Unione Europea

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata presso i punti vendita del gestore ma anche tramite il sito ufficiale. In ogni caso sarà necessario indicare il proprio gestore di provenienza per verificare la compatibilità della tariffa, che potrà essere attivata soltanto se provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

I nuovi clienti non dovranno sostenere alcun costo di attivazione ma sarà comunque richiesta una spesa iniziale di 7,99 euro per il primo rinnovo anticipato. La spesa dovrà essere sostenuta tramite carta di credito o PayPal e ogni mese l’addebito del costo di rinnovo avverrà automaticamente sulla modalità di pagamento scelta all’attivazione. WindTre offre comunque la possibilità di procedere con il pagamento del costo di rinnovo tramite credito residuo ma in questo caso si passerà dai 7,99 euro al mese a un costo di 9,99 euro al mese.

Il gestore, inoltre, propone svariate offerte così da poter permettere a ognuno di attivare l’opzione che ritiene più adeguata. Basterà accedere al sito ufficiale per poter conoscere tutte le tariffe disponibili.