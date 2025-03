Nissan: presto in arrivo il nuovo minivan con guida autonoma

La Nissan, così come altre case auto, sa bene su cosa puntare per il futuro delle proprie auto. L’azienda investe sulla creazione di una tecnologia a dir poco rivoluzionaria per la guida autonoma. A Yokohama, un minivan modificato ha percorso senza conducente una strada aperta al traffico. Potrebbe sembrare un piccolo test, ma in vero segna un passo importante verso il trasporto autonomo. In collaborazione con il Ministero dell’Economia giapponese, Nissan sta affinando una tecnologia pensata non solo per innovare, ma per risolvere una delle questioni più delicate del Giappone moderno e cioè la carenza di conducenti. Tale problema, causato dall’invecchiamento della popolazione che si apprestava a questa mansione, ha portato il Paese a cercare soluzioni. Sarà quindi questa la risposta definitiva alla crisi dei trasporti? Il test ha coinvolto uno dei modelli di punta, il minivan Nissan Serena, dotato di una tecnologia avanzata che punta a ridisegnare la mobilità urbana.

Come funziona la guida autonoma di Nissan

Cosa rende questa tecnologia così avanzata? Il minivan Nissan è stato equipaggiato con un sistema di sensori di nuova generazione. 14 telecamere, 9 radar e 6 sensori LiDAR garantiscono una visione accurata dell’ambiente circostante. Questo permette al veicolo di reagire con prontezza a ogni imprevisto, grazie all’integrazione di intelligenza artificiale che migliora il riconoscimento degli ostacoli. Un passo avanti notevole rispetto ai prototipi precedenti.

La sicurezza? Nissan non ha lasciato nulla al caso. La casa ha testato il veicolo in numerosi scenari complessi, aggiungendo una funzione di arresto immediato in caso di emergenza. Le ridondanze integrate, poi, assicurano che il sistema resti affidabile anche in situazioni critiche. Ma questo sarà sufficiente a convincere il pubblico a fidarsi di una vettura senza conducente? Il futuro della mobilità autonoma sembra più vicino che mai. La città di Yokohama si prepara a ospitare il lancio di questo servizio innovativo, ma la sfida è globale. Nissan ha già messo le mani avanti, partecipando anche al progetto evolvAD nel Regno Unito. La casa giapponese non sta solo progettando il futuro, lo sta vivendo appieno.