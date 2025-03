IO: l’app si rinnova su Android e iOS, ecco cosa cambia

Gli utenti che usano costantemente l’app IO saranno contenti di sapere che è arrivato un importante aggiornamento. Sia per chi la utilizza su Android che su iOS, è arrivata un’interfaccia grafica nuova, la quale finalmente porta un tocco di modernità. La navigazione è stata nettamente migliorata rispetto a prima e in più l’accesso dal browser è ora ancora più facile.

Le novità dell’aggiornamento nell’app IO

L’aggiornamento dell’app IO introduce una serie di migliorie pensate per rendere l’esperienza d’uso più fluida e immediata. Tra le principali novità troviamo:

Interfaccia rinnovata , con un design più pulito e organizzato;

, con un design più pulito e organizzato; Pulsanti più grandi , per facilitare la navigazione anche su schermi più piccoli;

, per facilitare la navigazione anche su schermi più piccoli; Colori più vivaci , che migliorano la leggibilità e l’accessibilità;

, che migliorano la leggibilità e l’accessibilità; Disposizione ottimizzata dei contenuti , per trovare più facilmente i servizi essenziali;

, per trovare più facilmente i servizi essenziali; Risoluzione di problemi tecnici minori, per garantire maggiore stabilità.

Con questo nuovo aggiornamento gli utenti potranno utilizzare l’applicazione in maniera molto più semplice e senza incorrere nei soliti problemi che hanno lamentato sino ad oggi.

Cresce il numero di utenti e servizi attivi

Negli ultimi 12 mesi, IO ha registrato 11,6 milioni di utenti attivi, confermando la sua centralità nel sistema digitale italiano. Anche il numero di servizi disponibili è in costante aumento: oggi sono oltre 344.000, offerti da quasi 16.000 enti pubblici.

Ecco alcuni dati aggiornati al 12 marzo 2025:

Messaggi inviati dagli enti dal 2020 : 958 milioni;

: 958 milioni; Attivazioni della sezione “Documenti” : 4,5 milioni;

: 4,5 milioni; Documenti digitali aggiunti dagli utenti : 7,5 milioni;

: 7,5 milioni; Tessere sanitarie digitalizzate : 3,9 milioni;

: 3,9 milioni; Patenti caricate nell’app : 3,6 milioni;

: 3,6 milioni; Carte europee della disabilità registrate : 100.000;

: 100.000; Metodi di pagamento aggiunti dagli utenti: oltre 6,1 milioni.

In queste ore è in fase di distribuzione il nuovo aggiornamento, per cui qualcuno potrebbe vedere ancora la versione di prima. Ovviamente bisognerà solo aspettare per poter beneficiare di tutte le migliorie che sono state apportate con lo scopo di rendere l’esperienza più semplice per tutti, gestendo i propri documenti e pagamenti utilizzando lo smartphone in ogni momento.