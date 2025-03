NiPoGi E2 è il mini PC portatile con hardware sostituibile, adatto come server domestico o media center – Recensione

Il NiPoGi E2 è un mini PC che si inserisce in un piccolo case da 10 x 10 x 4 cm e promette comunque potenza sufficiente per le attività quotidiane. Ho testato se il computer ultra-compatto offre davvero buone prestazioni in home office, multimedia e come mini server domestico.

Prima impressione

Questo mini pc si presenta con un design che pone l’accento sulla ultra-compattezza. Le sue dimensioni di 10 x 10 x 4 cm lo collocano tra i dispositivi più discreti sul mercato, offrendo una notevole flessibilità di posizionamento in diversi contesti, dall’ufficio domestico al soggiorno. La scocca è realizzata interamente in plastica. Sebbene l’aspetto iniziale possa suggerire una maggiore qualità, grazie a una finitura color rame che simula materiali premium, un’analisi più attenta rivela la natura plastica del case. Questo aspetto rappresenta un punto di differenziazione rispetto a concorrenti come GEEKOM, che spesso optano per case in alluminio, notevolmente più robusti e capaci di offrire una migliore dissipazione del calore. La scelta della plastica per il case del NiPoGi E2 comporta dei compromessi in termini di solidità e percezione di qualità. Mentre la compattezza è un indubbio vantaggio, la sensazione al tatto e la resistenza strutturale risultano inferiori rispetto a soluzioni in metallo. Tuttavia, è importante considerare che questa scelta potrebbe aver contribuito a mantenere il prezzo del dispositivo competitivo.

Caratteristiche

Un aspetto negativo rilevante è la presenza di numerosi adesivi che ricoprono quasi interamente la scocca del dispositivo. Questi adesivi risultano difficili da rimuovere, lasciando residui che compromettono l’estetica generale del prodotto. Tale scelta di design contrasta con l’obiettivo di presentare un dispositivo dall’aspetto ordinato e professionale. Nonostante le dimensioni ridotte, offre una connettività sorprendentemente ampia. Sul pannello frontale, troviamo due porte USB 3.2 e un jack audio combinato per cuffie e microfono, garantendo un facile accesso per le periferiche più utilizzate. Il retro del dispositivo è altrettanto ben equipaggiato, con una porta Ethernet Gigabit, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, due porte USB 2.0 aggiuntive e un blocco Kensington per la sicurezza fisica.

Connessioni frontali:

2 porte USB 3.2

1 jack audio combinato (cuffie/microfono)

Connessioni posteriori:

1 porta Ethernet Gigabit

1 porta HDMI 2.0

1 porta DisplayPort 1.4

2 porte USB 2.0

1 blocco Kensington

Sistema di Raffreddamento

Il sistema di raffreddamento è progettato per garantire un flusso d’aria ottimale, grazie alle fessure di ventilazione posizionate sui lati e sul fondo del case. I piedini in gomma assicurano stabilità e prevengono graffi, mentre le due filettature inferiori offrono la possibilità di montaggio VESA, aumentando la flessibilità di posizionamento. La confezione include anche un cavo HDMI e un alimentatore da 30 watt.

Hardware

Il NiPoGi E2 offre un’interessante combinazione di compattezza e facilità di accesso ai componenti interni, un aspetto cruciale per utenti che desiderano effettuare aggiornamenti o sostituzioni.

Accesso Rapido ai Componenti Interni

La sua progettazione che consente un accesso agevole all’hardware. Attraverso un piccolo interruttore posizionato sul retro, è possibile sbloccare e rimuovere il coperchio del case senza l’ausilio di utensili. Questo meccanismo permette un accesso immediato allo slot SSD M.2 SATA e ai moduli RAM DDR4-3200, semplificando notevolmente le operazioni di manutenzione e aggiornamento.

Facilità di apertura: Coperchio rimovibile tramite interruttore a scatto.

L’unità di prova era equipaggiata con un SSD M.2 SATA da 512 GB prodotto da Rayson (modello RS512GSSD310) e 16 GB di memoria RAM DDR4-3200, anch’essa fornita da Rayson (RS16GS4C16). La facilità di accesso consente agli utenti di sostituire questi componenti con alternative di qualità superiore, migliorando le prestazioni del sistema in base alle proprie esigenze. Per un’ispezione più dettagliata dell’interno, è necessario rimuovere cinque viti che fissano la scheda madre al case. Tuttavia, l’accesso ai componenti principali, come il processore Intel N150 (o, nelle varianti, l’Intel N97), è parzialmente ostruito da una ventola di raffreddamento di dimensioni considerevoli. Questo design, sebbene efficace per la dissipazione del calore, limita la visibilità dei componenti sottostanti.

Accesso interno: Necessità di rimuovere 5 viti per un’ispezione completa.

Ventola di raffreddamento che ostruisce parzialmente la visione della scheda madre.

CPU, Intel N150, posizionato sotto la ventola di raffreddamento.

Prestazioni

Il NiPoGi E2 è equipaggiato con il processore Intel N150, appartenente alla serie Twin Lake, che rappresenta un refresh della generazione Alder Lake N. Questa scelta hardware determina in modo significativo le prestazioni del dispositivo in vari scenari d’uso. L’Intel N150 offre un incremento delle velocità di clock rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo un’architettura simile. Nelle attività quotidiane, questo processore garantisce prestazioni solide e affidabili.

Prestazioni multimediali : Riproduzione fluida di video 4K su piattaforme come YouTube e Netflix, senza buffering o interruzioni.

: Riproduzione fluida di su piattaforme come YouTube e Netflix, senza buffering o interruzioni. Navigazione web : Gestione efficiente di numerose schede aperte contemporaneamente in browser come Chrome o Edge, senza rallentamenti significativi.

: Gestione efficiente di numerose schede aperte contemporaneamente in browser come Chrome o Edge, senza rallentamenti significativi. Produttività da ufficio : Esecuzione fluida di applicazioni come Microsoft Word ed Excel, ideale per la creazione e la modifica di documenti.

: Esecuzione fluida di applicazioni come Microsoft Word ed Excel, ideale per la creazione e la modifica di documenti. Videoconferenze: Prestazioni ottimali in videoconferenze con Microsoft Teams o Zoom, a condizione di non sovraccaricare il sistema con troppe applicazioni attive.

Questo mini pc presenta limitazioni nel settore del gaming, a causa delle prestazioni della grafica integrata.

Gaming retrò ed emulazione : Capacità di eseguire emulatori per giochi retrò e titoli meno recenti in modo accettabile.

: Capacità di eseguire emulatori per giochi retrò e titoli meno recenti in modo accettabile. Gaming moderno : Prestazioni insufficienti per giochi moderni e graficamente esigenti.

: Prestazioni insufficienti per giochi moderni e graficamente esigenti. Game streaming : Opzione di game streaming tramite servizi come GeForce Now, che consente di giocare a titoli recenti con fluidità.

: Opzione di tramite servizi come GeForce Now, che consente di giocare a titoli recenti con fluidità. Limiti della frequenza di aggiornamento, con 4 Hz in 2K e 60 Hz in 4K.

NiPoGi E2 come server domestico o media center

Grazie alle sue caratteristiche di basso consumo e flessibilità software, si presta a molteplici utilizzi, inclusa la funzione di server domestico e media center. Il dispositivo si rivela una soluzione ideale come server domestico a basso consumo energetico, offrendo versatilità attraverso il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, con licenza digitale, che può essere facilmente sostituito con distribuzioni Linux leggere per ottimizzare le risorse. La compatibilità del processore Intel N150 con il kernel Linux 6.11 garantisce un’ampia gamma di opzioni software. I test effettuati con Ubuntu 22.04 dimostrano la capacità del NiPoGi E2 di funzionare come server di file o server web con NGINX, con prestazioni adeguate per l’esecuzione di servizi come Nextcloud, Pi-Hole e applicazioni Docker di base.

Questo mini pc si distingue anche come media center compatto ed efficiente, offrendo un funzionamento ottimale con Plex, che consente la riproduzione e lo streaming di media locali in 1080p e 4K. Il dispositivo supporta lo streaming verso più dispositivi contemporaneamente, garantendo una riproduzione diretta di media senza problemi, mentre la transcodifica complessa può mettere alla prova le risorse del sistema.

Rumore, rete e consumo energetico

La ventola di raffreddamento, sebbene udibile, emette un rumore contenuto anche sotto carico elevato, contribuendo a un’esperienza d’uso confortevole. Per quanto riguarda le prestazioni di rete, la connettività Ethernet Gigabit consente trasferimenti dati rapidi, mentre il WiFi 5 offre prestazioni nella media, con velocità di circa 45 MB/s. Questo significa che trasferimenti di dati di grandi dimensioni potrebbero richiedere tempi più lunghi rispetto a dispositivi dotati di standard più recenti come il WiFi 6. Il consumo energetico si attesta intorno agli 8 watt in idle, 12 watt durante le attività quotidiane e raggiunge i 23 watt sotto carico massimo. Questo valore è particolarmente positivo considerando le prestazioni offerte, sebbene il consumo in idle possa essere ulteriormente ottimizzato. La gestione efficiente dell’energia contribuisce a renderlo una scelta valida per utilizzi prolungati, bilanciando prestazioni e consumi in modo efficace.

POSITIVO

Dimensioni molto compatte

Hardware facilmente sostituibile

facilmente sostituibile Buone prestazioni quotidiane (ufficio, web, streaming)

(ufficio, web, streaming) Adatto come server domestico (Linux) o media center Plex

o Basso consumo energetico e basso rumore

e basso Supporto per doppi display

NEGATIVO

Il case in plastica appare meno pregiato

Numerosi adesivi difficili da rimuovere

WiFi solo moderatamente veloce ( no WiFi 6 )

solo moderatamente veloce ( ) Nessun sito aziendale per il supporto

CONCLUSIONE

Il NiPoGi E2 si mette in luce per le sue dimensioni compatte, il basso consumo energetico e le buone prestazioni nelle applicazioni quotidiane. Presenta qualche debolezza nella qualità del case e nella gestione degli adesivi. Inoltre, manca il supporto diretto del produttore, come aggiornamenti dei driver o download del BIOS. Tuttavia, il mini PC offre buone prestazioni come PC desktop salvaspazio, server domestico flessibile o media center a basso consumo con Plex. Se non si ha bisogno di un PC di fascia alta ma si cerca una soluzione affidabile per attività quotidiane, il Mini PC è una scelta versatile.

Prezzo Originale: 229,77€

229,77€ Prezzo Scontato: 178,28€ grazie a uno sconto del 5% con il codice e un coupon di 40€ .

178,28€ grazie a uno e un . Codice Sconto: KDBHY5PW

Periodo dell’Offerta: Dal 13 marzo 2025 alle 09:00 CET fino al 31 marzo 2025 alle 23:59 CET.

Non perdere l’occasione! Acquista subito il tuo Mini PC al link: Acquista su Amazon