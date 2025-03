Jeep Avenger 4xe, i designer svelano la visione creativa con alcuni video

Molto spesso i modelli che i costruttori portano sul mercato sono in grado di conquistare un gran numero di utenti andando a diventare vere e proprie icone del marchio. Modelli che con il passare del tempo riescono a scrivere la storia e a contribuire al raggiungimento di un grande successo per l’azienda. Nel caso della Jeep Avenger 4xe non possiamo certamente non dire che abbia avuto un processo di creazione importante.

Un processo che il marchio automobilistico ha deciso di raccontare a tutti gli appassionati attraverso alcuni filmati diffusi sul canale YouTube di Jeep Europe. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati.

Jeep Avenger 4xe: i dettagli del veicolo

Raccontare il processo di creazione di un modello non può fare altro che attirare l’attenzione di tutti gli appassionati che sono curiosi di conoscere dettagli e segreti che hanno portato alla realizzazione di un modello iconico. Per fare un regalo agli utenti, dunque, Jeep ha deciso di raccontare tutto attraverso una serie di video pubblicati sul canale YouTube.

Video che rivelano tutte le sfide che l’azienda ha dovuto superare grazie a un team di esperti che sono stati in grado di realizzare un veicolo eccellente. Nello specifico, il capo design Daniele Calonaci ha voluto porre l’attenzione sui dettagli e sugli aspetti che sono stati indispensabili per poter unire comfort e esperienza di guida avventuriera.

Robustezza ed eleganza degli interni offrono un’esperienza d’uso quotidiana perfetta ottimizzata anche dal comfort e dalla praticità messa a disposizione dei passeggeri. Nessuna modifica per le linee dell’Avenger 4xe che rimangono squadrate e muscolose e contraddistinte dall’implementazione di fari a LED e i paraurti antigraffio.

Non mancano naturalmente soluzioni appositamente introdotte per migliorarne la versatilità. Tra queste citiamo la presenza delle barre sul tetto e del gancio di traino posteriore. Per gli amanti delle sfide più entusiasmanti il costruttore ha aggiunto il sistema Selec-Terrain che mette a disposizione modalità apposite per fango, neve e sabbia.

Infine, dal punto di vista tecnico, la Jeep Avenger 4xe offre un sistema ibrido a 48 V con motore turbo 1.2 da 136 CV e due motori elettrici. Velocità massima di 194 km/h e scatto da 0 a 100km/h in 9,5 secondi. Secondo quanto diffuso, gli allestimenti ibridi hanno un costo che parte da 26.450 euro. Versione elettrica, invece, da 39.400 euro.