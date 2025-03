Google Foto: miglioramenti per le foto “simili”

Google Foto continua ad evolversi con aggiornamenti mirati a migliorare l’esperienza utente. L’app, sempre più utilizzata sui dispositivi Android privi di un’app proprietaria per la gestione dei contenuti multimediali, si arricchisce di nuove funzionalità e interfacce ottimizzate. Tra le recenti novità già distribuite, troviamo il menu “visualizzazione Foto”. Oltre che alcune modifiche emergenti che, pur essendo state identificate nel codice dell’app, non sono ancora state implementate ufficialmente. Tra quest’ultime ci sono i preset per l’editor video resi più visibili e un’interfaccia a schermo intero per i Ricordi. Insieme ad un layout aggiornato per la modifica degli album.

Le novità in arrivo su Google Foto

A tal proposito, uno degli aggiornamenti più attesi riguarda la gestione della funzionalità “serie di foto simili” (Photo Stacks in inglese). Tale strumento, progettato per raggruppare automaticamente immagini simili in un’unica “pila”, si rivela particolarmente utile per mantenere ordinata la propria libreria multimediale. Ciò liberando spazio e riducendo il disordine visivo.

Dall’analisi del codice sorgente della versione 7.19 dell’app emerge che Google sta lavorando per rendere più semplice ed intuitiva la gestione delle serie di foto simili. Al momento, gli utenti devono scorrere verso l’alto per interagire con le immagini appartenenti a una serie. Ma tale modalità verrà presto sostituita da un nuovo menu contestuale.

Quest’ultimo promette un accesso rapido a diverse opzioni. Tra cui spicca la possibilità di selezionare una foto per la copertina e selezionare quali tenere o rimuovere. Inoltre, si potranno selezionare specifici elementi e, come annunciato, si potrà gestire le foto simili. La differenza principale sta nel fatto che tali opzioni, già presenti nell’app, saranno finalmente raccolte in un unico spazio. Rendendole così più facilmente accessibili.

Anche se tale modifica non è ancora stata distribuita a tutti gli utenti, il suo sviluppo suggerisce l’impegno costante dell’azienda di Mountain View nel migliorare la fruibilità di Google Foto. Rendendola così un’app sempre più pratica ed efficiente per la gestione delle librerie multimediali.