RC Auto: prezzi sempre più alti, registrato un +12,6% in soli 3 anni

I costi che ciascun cittadino deve sostenere quando è in possesso di un veicolo sono purtroppo sempre tanti. Tra questi, una questione che fa sempre più spesso discutere, c’è l’aumento dei costi legati all’RC Auto. Sempre più famiglie, infatti, si trovano ogni anno a dover fare i conti con un prezzo dell’assicurazione della propria auto sempre più elevato.

Al fine di rendere più chiara la situazione, segnalandone l’aumento nel corso degli anni, IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha deciso di mettere a punto tutti i numeri relativi all’ultimo periodo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi.

RC Auto: i dettagli sugli aumenti

RC Auto sempre più caro? Ebbene sì, gli ultimi anni l’assicurazione auto ha visto un’impennata dei costi che va a pesare sulle tasche degli automobilisti italiani. Come anticipato, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha voluto mettere in chiaro tutti i dati relativi agli aumenti fatti con il passare degli anni.

Secondo quanto diffuso, dunque, l’RC Auto è aumentato in media del 12,6% tra gennaio 2021 e luglio 2024. Una percentuale che tradotta in numeri arriva a una media di 398 euro. I dati diffusi, infatti, mostrano un relativo calo solamente nei periodi compresi tra il 2014 e il 2021 con una percentuale del 29,7% in termini reali.

I numeri diffusi vengono anche differenziali in base alla località d’Italia. Nello specifico, l’IVASS segnala che l’aumento risulta essere maggiore per il Centro Italia, che segna un +15,5%. Segue il Nord con un +14% e il Sud che registra un +11%.

A tal proposito, non sono mancate le parole del presidente dell’Unione Nazionale Consumatori che ritiene tale aumento uno balzo astronomico ingiustificato. Aumenti che vengono dunque considerati immotivati, non spiegabili né dal costo dei sinistri né dall’incidentalità. Lo stesso presidente spera che nel 2025 i prezzi riprendano il loro cammino virtuoso, scendendo in modo significativo.