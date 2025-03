Manus: l’IA che agisce da sola

L’intelligenza artificiale sta entrando in una nuova fase. In questo contesto infatti emerge Manus, il primo agente IA completamente autonomo sviluppato in Cina. Un progetto che rappresenta una svolta storica. Questo sistema è capace di operare senza bisogno di comandi umani diretti. Si differenzia quindi dalle intelligenze artificiali attuali come ChatGPT o Gemini, che richiedono input continui per funzionare. Manus invece, può elaborare informazioni, prendere decisioni e completare compiti complessi in totale autonomia.

L’ IA, opportunità o rischio per il mondo del lavoro?

Tale innovazione potrebbe rivoluzionare diversi settori. Se gli viene chiesto di trovare un appartamento, ad esempio, Manus non si limita a elencare annunci immobiliari, ma analizza una serie di dettagli. Come dati su sicurezza, clima e tendenze di mercato per fornire una scelta accurata. Funziona come un coordinatore di più sub-agenti specializzati, che collaborano per affrontare operazioni articolate e multi-fase. A differenza delle AI attuali, che necessitano di una supervisione costante, Manus lavora in background e avvisa l’utente solo quando ha completato un’attività.

Se da un lato questa tecnologia apre nuove possibilità, dall’altro solleva interrogativi rilevanti. Manus potrebbe infatti trasformare completamente il settore del reclutamento. Analizzando curriculum e tendenze di mercato per individuare i migliori candidati senza alcun intervento umano. Anche lo sviluppo software potrebbe essere rivoluzionato. Manus infatti può progettare un sito web, raccogliere informazioni online. Ma anche gestire l’hosting e risolvere problemi tecnici senza alcun aiuto esterno.

Questa autonomia lo distingue da qualsiasi altra intelligenza artificiale attuale. Insomma, se fino ad ora le IA hanno supportato il lavoro umano, migliorandone l’efficienza, Manus potrebbe invece sostituire intere categorie professionali. Ciò pone una questione etica e regolamentare urgente. Ci si domanda cosa succede se un’IA autonoma commette un errore grave? Chi ne è responsabile? Al momento, nessuna legislazione è pronta a gestire questa rivoluzione.

Insomma, Manus segna una svolta decisiva per il futuro della tecnologia, ma il suo impatto sulla società resta ancora tutto da definire.