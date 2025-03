Google, lavorare da casa è un errore

La tecnologia continua a muoversi con continue, rapide scoperte e creazioni, una di queste ovvero l’intelligenza artificiale per molte aziende e compagnie è come una sorta di gara come ad esempio per Google.

A quanto pare il lavoro da casa sembra essere un ostacolo per questa corsa, la quale richiede la presenza fisica.

Google, una gara?

Come già detto precedentemente nella Silicon Valley sembra esserci una corsa per l’intelligenza artificiale. Dove tutti sono pronti per andare a riconquistare e imporre una posizione nel settore. Sergey Brin, co-fondatore di Google ha inviato un messaggio ai dipendenti che lavorano su Gemini. Ovvero che la vittoria richiederà la presenza fisica in ufficio ogni giorno feriale e una settimana lavorativa di 60 ore. Un modo che questa azienda ritiene opportuno e importante per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale.

Un punto molto importante nella strategia spiegata e illustrata da Brin è proprio l’utilizzo significativo di strumenti di AI sviluppati da Google per poter migliorare i processi di programmazione. Attualmente l’obiettivo è poter realizzare un ciclo virtuoso sul quale l’intelligenza artificiale possa fornire un miglioramento.

Lo stesso co-fondatore ha voluto esortare ai dipendenti che sono sono alle prese con Gemini a diventare dei programmatori di AI più efficienti al mondo utilizzando la loro stessa AI. Una visione che permette di comprendere come l’automazione e l’ottimizzazione dei processi sia qualcosa di davvero importante in questa corsa tecnologica.

In questi due anni di ritorno di Brin, la stessa Google ha avuto una riorganizzazione aziendale. Si sono ridefiniti il brand nel campo dell’AI e si sono integrate queste tecnologie nelle sue applicazione più popolari. Il tutto per provare a superare i maggiori concorrenti.

Il coinvolgimento di Brin in questo progetto, ma anche a livello generale è stato fondamentale. Questo tipo di impegno da parte di uno dei fondatori ci fa comprendere l’importanza strategica che Google va ad attribuire all’intelligenza artificiale per la sua continuazione nel futuro.