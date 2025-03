Western Digital abbandona le SSD: ecco cosa cambia

Western Digital ha voltato pagina, abbandonando il mercato delle SSD. L’azienda per anni è stata protagonista per le soluzioni di archiviazione. Ora arriverà un cambio di rotta per la sua strategia. Ora il business legato alla memoria NAND viene separato e passa sotto al controllo di SanDisk. Tale passaggio non rappresenta una vera e propria uscita di scena dalla produzione. Piuttosto si tratta di una razionalizzazione delle attività. SanDisk, infatti, continuerà a sviluppare e commercializzare SSD sia per il mercato consumer che per quello enterprise. Garantendo la continuità della produzione e dell’innovazione tecnologica. Tale transizione era in preparazione da tempo, per assicurare un passaggio graduale e senza contraccolpi.

Western Digital cambia strategia: ecco i dettagli

Una delle principali incognite riguarda il rebranding. La presenza del marchio Western Digital sugli SSD potrebbe progressivamente scomparire. Lasciando spazio al solo nome SanDisk. Tale cambiamento potrebbe generare confusione tra i consumatori, specialmente per la somiglianza tra “SanDisk” e le famose schede di memoria SD. Resta da vedere quale strategia di marketing adotterà l’azienda per differenziare efficacemente i propri prodotti e mantenere la fiducia degli utenti.

Dall’altra parte, Western Digital rafforza il suo impegno nella tecnologia HDD. Un mercato che, nonostante la diffusione degli SSD, continua ad essere essenziale per settori critici come il cloud storage e i data center. Il CEO Irving Tan ha sottolineato l’importanza delle soluzioni HDD. Ciò soprattutto per l’aumento della generazione di dati. Processo spinto dall’intelligenza artificiale e dalle applicazioni in continua espansione.

L’azienda ora punta su innovazioni come l’HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Una tecnologia che intende accrescere la capacità di archiviazione degli HDD. Rispondendo così alla crescente domanda di soluzioni capaci di gestire enormi quantità di dati. Inoltre, Western Digital sta esplorando nuove possibilità di sviluppo. Sfruttando la propria esperienza nei materiali magnetici e nelle tecnologie di registrazione avanzate. Sarà interessante osservare come si evolveranno le dinamiche di mercato e se la scelta di Western Digital si rivelerà vincente.