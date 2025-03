Instagram: in arrivo le Community Chat

Instagram continua a evolversi. Il motivo? Cercare di essere sempre al passo con la concorrenza. Di recente infatti sono state introdotte nuove funzionalità. Tutte finalizzate a migliorare l’esperienza degli utenti. L’ultima novità in fase di sviluppo si chiama Community Chat. La quale potrebbe letteralmente rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono sulla piattaforma.

Questa funzione è ancora in fase di test. Essa permetterebbe alle persone di creare gruppi di conversazione con un massimo di 250 partecipanti. L’obiettivo è offrire uno spazio organizzato in cui gli utenti possano discutere su argomenti di interesse comune. Senza quindi dover ricorrere a chat private o commenti sui post. Gli amministratori del gruppo avranno il controllo delle discussioni. Insieme alla possibilità di rimuovere contenuti inappropriati e gestire i membri.

Instagram: tutti i dettagli sulla nuova funzione

Meta, la società madre di Instagram, ha già introdotto funzionalità simili su Facebook e WhatsApp. Dunque era piuttosto plausibile che l’idea venisse presto rilasciata a livello mondiale. Al momento però, non ci sono certezze su quando questa opzione sarà disponibile per tutti.

L’esistenza della Community Chat è stata rivelata da Alessandro Paluzzi, noto per scoprire in anteprima le novità dei social network. Attraverso un post su Threads, ha condiviso uno screenshot che mostra una prima anteprima dell’interfaccia della nuova funzione.

Dalle informazioni trapelate, sembra che ogni gruppo funzionerà come una vera e propria chat. In cui tutti i partecipanti potranno inviare messaggi e leggere quelli degli altri membri. Tale strumento potrebbe rendere Instagram ancora più interattivo. Trasformandolo in una piattaforma dedicata alla condivisione di contenuti visivi. Ma anche alla comunicazione diretta tra individui con interessi comuni.

Malgrado l’entusiasmo per questa possibile novità, è importante sottolineare che la Community Chat è ancora in fase sperimentale. Di conseguenza potrebbe subire modifiche prima del lancio ufficiale. Se la fase di test darà risultati positivi, Instagram potrebbe introdurre la funzione su larga scala. Consolidando così il suo ruolo come piattaforma social all’avanguardia.