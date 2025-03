Maserati cancella la MC20 Folgore: il sogno elettrico svanisce

Maserati ha deciso di annullare il progetto della MC20 Folgore, la supercar elettrica che avrebbe segnato la svolta per il famoso brand. Questa drastica decisione è stata rivelata dalla testata britannica Auto Express, citando le parole di Mariangela del Vecchio, capo di Maserati North Europe, che ha confermato come la mancanza di domanda abbia posto fine all’ambizioso sviluppo. Ebbene, anche per le vetture di lusso elettriche il periodo è negativo. Troppa poca richiesta, troppa poca fiducia e tutte le problematiche legate alle ricariche si fanno sentire anche in questo settore.

La MC20 Folgore doveva essere una delle supercar elettriche più potenti mai viste. Questa potente Maserati, anche se con un motore full electric, doveva raggiungere ben 1.215 cavalli. Ma cosa è andato storto di preciso? Il mercato, pur in evoluzione verso l’elettrico, non sembra pronto ad accogliere un’auto così estrema. I potenziali clienti non hanno mostrato l’entusiasmo che Maserati sperava. I feedback hanno portato così la casa italiana a ritirarsi dal progetto ed accantonarlo (almeno per ora si spera). Tale mossa può essere letta come un qualche segnale? Forse Maserati dovrà ripensare la propria strategia di elettrificazione, che prevede di diventare un marchio esclusivamente elettrico entro la fine del decennio. Per ora, intanto, l’obiettivo di una gamma totalmente green rimane anche se con qualche dubbio.

L’evoluzione termica: il restyling della Maserati MC20 a benzina

Il passo indietro sulla Maserati Folgore apre la strada alla versione termica. Un passo indietro, ma che probabilmente avrà più successo. Maserati ha infatti confermato che nel 2025 arriverà il restyling della MC20 a benzina, spinta dal possente motore V6 biturbo da 3 litri, capace di erogare 630 cavalli. Le novità saranno limitate, come suggerito da del Vecchio, che ha parlato di un semplice “lifting” per rinfrescare il modello, in commercio ormai da cinque anni. Cosa aspettarsi da questo aggiornamento? Gli appassionati attendono con ansia i dettagli, ma le indiscrezioni parlano di fari e paraurti ridisegnati, un miglioramento degli interni e, forse, un incremento di potenza. Inoltre, non si esclude un impianto frenante potenziato e un’ottimizzazione dell’assetto, per affinare ulteriormente la precisione di guida. Il restyling basterà a mantenere viva l’iconica MC20 sul mercato? Chissà. Maserati continua sulla tradizione e sull’inesorabile fascino dei motori a benzina, mentre l’incognita dell’elettrico rimane sospesa, in attesa di tempi più maturi.