Truffa e soldi spariti: il messaggio phishing ha fregato gli utenti

È diventato virale un messaggio che sta girando in queste ore e che nasconderebbe una truffa al suo interno. In realtà qualcuno ci ha tenuto a segnalare che di testi molto particolari ne sono arrivati due nella casella di posta elettronica, con dei pericoli molto tangibili e soprattutto nascosti. In basso ci sono entrambi i messaggi in questione, proprio per aiutare gli utenti a capire cosa significa ritrovarsi davanti una truffa pericolosa.

Truffa con il messaggio che arriva da Enel, ma ovviamente è tutto finto: ecco il tranello che spaventa tanti utenti

È capitato a molti in queste ore di ritrovarsi di fronte a un messaggio come quello che c’è qui in basso. Il testo praticamente fa credere di poter ricevere un bonus per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica e anche su quella del gas, ma in realtà non c’è nulla di reale. Per questo motivo consigliamo di dare uno sguardo approfondito al testo e capire come agisce una truffa, così da non cascarci mai nel caso in cui doveste ritrovarvela davanti. Ecco il testo completo:

“BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS:

puoi ottenerlo?

bonus sociale

SCOPRILO SUBITO

Con la fine del mercato tutelato molti italiani si sono ritrovati qualche brutta sorpresa in bolletta, come fornitori non scelti e tariffe rialzate.

Non è però troppo tardi per risparmiare e dare un taglio ai costi di luce e gas.

Scopri subito se ti conviene cambiare fornitore!

Con Specialetariffe puoi trovare la migliore offerta energy tra quelle proposte dai partner e abbattere finalmente il caro bolletta con un bel risparmio annuale.

Inoltre, se sei in possesso dei requisiti puoi ottenere un ulteriore ribasso in bolletta grazie al bonus sociale previsto dal Governo.

Vuoi sapere se hai i requisiti per ottenerlo e soprattutto se puoi avere una tariffa luce e gas più vantaggiosa?

SCOPRI LE OFFERTE“.