WindTre rilancia Speciale Gift Days

Dopo il successo dell’edizione di dicembre, WindTre ha deciso di riproporre l’iniziativa Speciale Gift Days. Una promo che tornerà attiva dal 13 al 22 marzo 2025. Questa volta, però, l’offerta sarà disponibile per tutti i clienti consumer. Il tutto senza limitazioni e per un target accuratamente selezionato.

Grazie a questa promozione, gli utenti potranno ottenere una Gift Card dal valore di 5€, da utilizzare presso una delle insegne partner dell’operatore. Per riscattare la carta regalo, sarà necessario recarsi in uno dei negozi WindTre aderenti. Dopo di che basterà comunicare il proprio numero di telefono e sbloccare il premio tramite l’app WinDay.

WindTre: quiz, concorsi e premi quotidiani

Anche da lunedì 10 marzo 2025, il programma di fidelizzazione WindTre offre ai suoi clienti il consueto sconto settimanale. Questa volta dedicato agli amanti della profumeria. Secondo questa soluzione infatti sarà possibile ottenere circa 25€ di sconto sugli acquisti effettuati presso le profumerie Marionnaud, sia nei negozi fisici che sul sito ufficiale del brand. Per chi è iscritto a WinDay+, invece, è previsto un ulteriore sconto di pari valore, anche se i due coupon non sono cumulabili.

Oltre alle Gift Card e agli sconti settimanali, WindTre continua anche ad offrire ai suoi clienti numerose opportunità di vincita attraverso il programma WinDay. Grazie a questa soluzione infatti ogni giorno della settimana saranno disponibili diverse iniziative, tra cui quiz, concorsi a premi e giochi istantanei.

Il martedì, ad esempio, è il giorno dell’Indovina Qui(z). Il quale permette di vincere 5€ di ricarica o uno sconto sulla fattura. Il mercoledì, invece, torna il concorso Instant Win, con in palio questa settimana una bici elettrica Atala. Anche chi non vince il premio principale riceverà comunque una My Cooking Box in omaggio, pagando solo le spese di spedizione.

Il giovedì è il momento del Win Quiz, che mette in palio ricariche telefoniche e sconti in fattura. Per chi attiva l’opzione 100GB Fast al costo di 0,99 centesimi, sarà possibile partecipare anche allo SmartGiga Quiz. Un gioco che regala la possibilità di vincere uno dei cinque Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ in palio.

Il venerdì è dedicato alla musica, con il Music Quiz e il concorso Indovina la canzone, che offrono premi simili ai precedenti. Il sabato, infine, è il giorno dell’instant win settimanale, con 100 Gift Card da 10€ ciascuna da assegnare ai clienti fortunati.

Per tutta la settimana, i clienti WindTre possono accedere anche ad altri vantaggi esclusivi. Come il programma +Acquisti +Ti ricarichi, il cashback di WeCashback, le previsioni astrologiche di Ginny Chiara Viola e i giochi senza pubblicità di WINGAMES.