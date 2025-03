Friggitrice ad aria a prezzo SHOCK su Amazon: lo sconto è imperdibile

Al giorno d’oggi avere a disposizione una friggitrice ad aria è quasi fondamentale per moltissimi utenti in tutto il mondo, sul mercato si possono trovare innumerevoli modelli di qualità, come ad esempio l’Ariete 4618, una friggitrice ad aria che definiamo a tutti gli effetti XXL, per la sua capacità di contenere fino a 5,5 litri di pietanze (nello specifico parliamo di 2,5kg di patatine).

Ciò che contraddistingue la friggitrice ad aria da una friggitrice classica è proprio la possibilità di cuocere senza l’aggiunta di olio o grassi di alcun tipo, in questo modo si può ottenere una doratura uniforme e croccante, ma più light rispetto alla versione tradizionale. La potenza massima che il prodotto può raggiungere è da 1800W, da un punto di vista puramente estetico, il device in questione ha una forma che ricorda un uovo, con una duplice colorazione (nero e grigio), ed un sistema di controllo concentrato interamente nella parte superiore.

Aprite il canale Telegram ufficiale dedicato ai codici sconto Amazon gratis e tutti i migliori prezzi del momento, vi potete collegare subito a questo link.

Friggitrice ad aria in promozione su Amazon, che sconto oggi

La friggitrice ad aria fortunatamente non è un piccolo elettrodomestico che costa così tanto, anzi grazie alla presenza sul mercato di un numero elevato di modelli gli utenti si ritrovano a poterli pagare decisamente poco o niente, come nel caso del modello Ariete di cui vi stiamo parlando nell’articolo. La spesa di 100 euro prevista di listino, viene scontata di circa 30 euro con il 31% in meno, per arrivare in questo modo a spendere solamente 69,29 euro. Ordinatelo subito a questo link.

Il prodotto, nonostante venga definito XXL, ha dimensioni che possiamo ritenere pressoché in linea con le aspettative, poiché raggiunge 35 x 38 x 34 centimetri, e può essere facilmente posizionato ovunque desideriate, a prescindere dallo stile della vostra cucina o casa.