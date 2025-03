WhatsApp, ecco i device dove non funzionerà più a marzo

WhatsApp continua ad aggiornarsi, portando con sé svariate novità di rilievo. Tuttavia, questo comporta necessariamente molto più spazio sui dispositivi e di conseguenza anche prestazioni più elevate. Per questo motivo, la nota app di messaggistica istantanea smette di funzionare sui dispositivi che risultano essere ormai datati o con specifiche tecniche non elevate. Per questo mese, in particolare, l’app smetterà di funzionare su diversi dispositivi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WhatsApp, ecco i dispositivi su cui smetterà di funzionare a marzo 2025

La nota app di messaggistica istantanea di Zuckerberg smetterà presto di funzionare su diversi dispositivi. Come già accennato in apertura, infatti, sono da poco emersi i nomi dei dispositivi su cui smetterà di funzionare WhatsApp per il mese di marzo 2025. In particolare, sembra che smetterà di funzionare su diversi device con a bordo Android.

Sembra che saranno coinvolti tutti i device più datati, con installato a bordo Android in versione KitKat 4.4. Oltre a questo, sembra che la nota app non funzionerà più anche su diversi smartphone del colosso Apple. Tra questi, dovrebbero essere coinvolti gli iPhone con installato a bordo il sistema operativo IOS 15.1 o versioni ancora precedenti.

Device android su cui smetterà di funzionare WhatsApp a marzo 2025

• Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

• Motorola: Moto G (1st gen), Razr HD, Moto E 2014

• HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

• LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

• Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Device Apple su cui smetterà di funzionare WhatsApp dal 5 marzo 2025

• iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Come è possibile osservare da questa lista, saranno coinvolti numerosi dispositivi che hanno fatto la storia. Tra questi, ricordiamo ad esempio il famoso top di gamma del colosso sudcoreano Samsung, ovvero il Samsung Galaxy S3. Ricordiamo inoltre numerosi device del produttore tech LG, tra cui LG Nexus 4.