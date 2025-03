Mercato GPU in espansione: i data center spingono l’incremento

Il mercato mondiale delle GPU nel 2024 ha chiuso i propri numeri a rialzo, sembra infatti che i prodotti in questione abbiano goduto ed un’estrema popolarità che ha portato ad un incremento delle vendite rispetto alla parte finale dell’anno precedente pari al 4,4% in più, un numero che però di per sé può segnare un aumento generico ma che in realtà va analizzato nella sua composizione, sembra infatti che a trainare questo mercato non sia stato il lato consumer bensì il lato data center, con addirittura, il lato consumer che ha subito una leggera contrazione rispetto all’anno precedente.

Un mercato instabile

Secondo un report condotto da Jon Peddie Research il metodo è stato letteralmente trainato dalle aziende che le acquistano ovviamente per inserirlo all’interno dei propri centri di elaborazione, tutto ciò ovviamente è legato al sempre crescente fabbisogno di potenza di calcolo soprattutto per quanto riguarda il mondo dell’intelligenza artificiale, le aziende infatti, per addestrare i propri modelli hanno bisogno di schede grafiche prestanti in grado di compiere milioni di calcoli al secondo, il lato invece consumer è stato pesantemente influenzato dall’instabilità del mercato internazionale legata ai forti rischi di dazi doganali decisamente elevati, pericolo infatti che l’America ponga costi di importazione decisamente importanti ha letteralmente destabilizzato il mercato portando le nazioni estere a investire con molta cautela o addirittura non farlo affatto, ciò ha spesso portato alla presenza di pochi rifornimenti di schede grafiche che ovviamente hanno influenzato in negativo questo mercato.

Nonostante tutto, però, le previsioni per il futuro sono decisamente rosee dal momento che in teoria gli analisti prevedono una crescita di questo mercato pari all’1,4% ogni anno fino al 2028 per un totale di 3008 milioni di unità vendute fino a quell’anno, di conseguenza bisognerà solo analizzare come questa cifra si comporrà nel corso degli anni in base all’evoluzione dei mercati che dominano la vendita delle schede grafiche.