L’Offerta Flash 220 di 1Mobile: tariffe competitive per nuovi clienti

1Mobile ha lanciato una nuova proposta per i suoi clienti. Una promo che si distingue per l’elevata quantità di traffico dati e minuti inclusi. Il tutto ad un prezzo davvero conveniente. Stiamo parlando della Flash 220 Limited Edition. Questa soluzione offre 220GB di dati e minuti illimitati a soli 4,99€ per il primo mese. Successivamente, il costo aumenta a 9,99€ a partire dalla seconda mensilità. Un punto di forza della promozione è l’attivazione gratuita per chi porta il proprio numero da un altro operatore, con un addebito di 9,99€ solo per le nuove SIM.

1Mobile: dettagli, limitazioni e condizioni della promozione Flash 220

Questa offerta è disponibile fino al 31 marzo 2025 e risulta particolarmente conveniente per coloro che cercano una soluzione a lungo termine per la telefonia mobile. La Flash 220 di 1Mobile si rivolge a nuovi clienti. Sia quelli che vogliono mantenere il proprio numero tramite la portabilità, sia a coloro che scelgono un nuovo numero. Un altro aspetto interessante è la possibilità di monitorare facilmente l’uso dei consumi, del credito residuo e dei rinnovi attraverso l’app mobile di 1Mobile o l’area riservata sul sito ufficiale.

Tale soluzione include anche tariffe speciali per le chiamate verso l’estero. Permettendo ai clienti di godere di un pacchetto completo di servizi a un prezzo competitivo. In più gli utenti che attivano Flash220 potranno usufruire della possibilità di aggiungere opzioni extra, adattando il piano alle proprie necessità.

Anche se la proposta è piuttosto allettante, ci sono alcune condizioni da considerare prima di aderire all’offerta.

Innanzitutto, essa è valida solo per i nuovi clienti che attivano la SIM con portabilità da un altro operatore o per chi sceglie un numero nuovo. È importante sapere che il piano tariffario non permette di accumulare i dati non utilizzati durante un mese. Quindi, se non si sfrutta tutto il traffico disponibile, i GB non verranno trasferiti al mese successivo. Se il traffico dati previsto dal piano viene superato, è possibile continuare a navigare. Ma a un costo extra di 0,50 centesimi per ogni 100MB consumati.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la portabilità. Infatti per usufruire dell’attivazione gratuita, il passaggio del numero da un altro operatore deve essere completato con successo entro il primo mese. Se ciò non avviene, verranno applicati i costi completi. Ancora, in caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, l’offerta verrà sospesa. Ma potrà essere riattivata successivamente con una ricarica adeguata. La promo è valida per tutto il territorio nazionale e in Unione Europea. Non è però compatibile con dispositivi Blackberry o con alcuni modelli di telefoni Brondi e Wiko. I possessori di questi device potrebbero infatti riscontrare difficoltà nell’utilizzo dei servizi 1Mobile.