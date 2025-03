WhatsApp: 3 trucchi unici per il 2025, vi cambieranno la vita

Resta WhatsApp l’applicazione perfetta per messaggiare e questo gli utenti lo sanno benissimo. Col passare del tempo sono nati tanti altri colossi che hanno deciso di fare la guerra a questa azienda, la quale però resta sempre in cima alle classifiche di gradimento. Il merito è sicuramente da attribuire alle grandi funzionalità che col tempo sono state introdotte, soprattutto per quanto riguarda la privacy e qualche modo per rendere le conversazioni più coinvolgenti ed invitanti.

Oggi però si parla di applicazioni esterne, soluzioni di terze parti che possono rendere l’esperienza su WhatsApp ancora più interessante dal punto di vista di coloro che risultano curiosi o che risiedono tra le fila dei cosiddetti smanettoni. Applicazione di questo genere consentono infatti di avere dei privilegi, come quello di spiare le persone, chiaramente nei limiti del possibile, o magari di nascondere il proprio accesso e molto altro ancora.

WhatsApp: con queste nuove applicazioni gli utenti possono fare molto di più, eccole qui

Per partire con la prima applicazione, probabilmente la più interessante per quanto riguarda gli utenti che usano WhatsApp, ecco il nome di Whats Tracker. Questo applicativo garantisce alle persone di poter scoprire in diretta quando una persona da loro scelta decide di entrare o uscire da WhatsApp. In breve, se sceglierete di monitorare il vostro partner tra i vostri numeri in rubrica, saprete perfettamente quando entrerà o quando uscirà da WhatsApp ricevendo peraltro anche una notifica sullo smartphone. Questo l’unico modo per spiare i movimenti degli utenti in maniera legale e senza avere alcun tipo di problema.

Oltre a questo bisogna ricordare che alla fine della giornata ci sarà anche un report con tutti gli orari di accesso e ovviamente anche con quelli di uscita. È in questo modo che si può ottenere sotto controllo la situazione, soprattutto quando si crede che il proprio partner possa avere un’altra relazione.