Hyundai Santa Fe conquista il Women’s World Car of the Year 2025

Il premio Women’s World Car of the Year 2025 ha visto la Hyundai Santa Fe trionfare, battendo alla grande i sei modelli finalisti. Ogni auto in gara aveva già vinto la propria categoria, ma la giuria di 82 giornaliste provenienti da 55 Paesi non ha avuto dubbi. Il SUV coreano ha sorpreso e conquistato per la sua spaziosità e le motorizzazioni ibride. La Santa Fe ha risposto a tutti i requisiti, offrendo un perfetto equilibrio tra comfort, tecnologia e sostenibilità.

Gli esperti sono rimasti colpiti dalla possibilità del modello Hyundai di ospitare fino a sette passeggeri, un dettaglio che non passa inosservato. Ormai ogni centimetro di spazio a bordo è importante, c’è bisogno di spazio ed è per questo che il design e la funzionalità della Santa Fe sono risultati decisivi. Un’auto che non è solo funzionale ma che incarna l’idea di viaggio, sia per brevi tragitti che per lunghe distanze. La giuria ha sottolineato anche come il modello Hyundai presenti ottime prestazioni senza compromettere l’ambiente.

Un premio per innovazione e impegno sociale: la Hyundai vince

L’annuncio è arrivato poco della Giornata Internazionale della Donna, un momento significativo per riflettere anche sul ruolo delle donne nel settore automobilistico. La Hyundai Santa Fe non è solo un’auto premiata per le sue caratteristiche tecniche, ma anche simbolo di un cambiamento culturale. Il premio è, infatti, il risultato di test severi e di una valutazione imparziale. Il voto delle giornaliste ha premiato un’auto che risponde alle sfide moderne con innovazione e sostenibilità. Il riconoscimento non è stato l’unico. Oltre alla Hyundai Santa Fe, sono stati attribuiti due premi speciali: il Best Tech Award per la migliore tecnologia è andato alla BYD, mentre a Volvo è stato conferito il Sandy Myhre Award per l’impegno verso la parità di genere. Un segnale che il mondo dell’auto sta finalmente cambiando, anche nella direzione di un mondo più equo e più verde. Forse è davvero arrivato il momento di chiedersi: l’auto del futuro sarà quella che pensa anche alla nostra società e al nostro pianeta?