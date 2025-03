BYD spicca il volo: vendite record e ambizioni globali

Il mese di febbraio ha segnato un nuovo traguardo per BYD, che ha raggiunto la cifra record di 322.846 veicoli venduti, con un aumento dell‘8,9% rispetto a gennaio. Ma il dato davvero impressionante è l’impennata delle esportazioni, che hanno toccato il massimo storico di 67.025 unità, segnando un incredibile +187,8% rispetto allo scorso anno. Cosa sta spingendo questa crescita vertiginosa? Gli esperti dicono che l’espansione internazionale di BYD, iniziata appena a novembre, si è dimostrata vincente. L’azienda di Shenzhen ha deciso di puntare forte sui mercati esteri, investendo nella sua flotta navale. Non è un caso che abbiano già quattro navi cargo operative e ne abbiano pianificato altre quattro entro il 2026. Tra queste, la nave BYD Shenzhen RoRo, lunga 219 metri, è in grado di trasportare fino a 9.200 automobili. Tutto questo è sufficiente per capire la visione di BYD. Non vuole solo dominare in Cina, ma vuole conquistare il mondo. Con una strategia che si fa sempre più audace, riusciranno a mantenere questo ritmo di crescita?

Numeri straordinari: una strategia ben definita è la formula del successo BYD

Il mese scorso, inoltre, le auto della serie Dynasty e Ocean, i due cavalli di battaglia del marchio, hanno venduto ben 304.673 unità. E non è finita qui: anche i sottomarchi BYD, come Denza, Fang Cheng Bao e Yangwang, hanno contribuito al successo con numeri in crescita. Se guardiamo al totale dei primi due mesi del 2025, il colosso cinese ha venduto 614.679 veicoli, un balzo in avanti del 90% rispetto allo stesso periodo del 2024. Se le esportazioni dovessero continuare così, i numeri di quest’anno potrebbero superare di gran lunga le aspettative. BYD, che ha abbandonato le auto a combustione interna nel 2022, si è concentrata completamente sui veicoli a nuova energia, riuscendo a vendere 4,25 milioni di auto nel 2024. Ma questo non è ancora abbastanza, si punta al cielo. Gli analisti prevedono che BYD potrebbe raggiungere 5,5 milioni di vendite nel 2025. Sarà questo il futuro dell’automobile? La sfida è aperta e BYD sembra pronta a vincerla.