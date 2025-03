Truffa molto pericolosa in giro: attenzione al messaggio tramite mail

Purtroppo le cose non cambiano e gli utenti sono sempre più in pericolo. Un’altra truffa sta girando tra le varie e-mail e sta mettendo in seria difficoltà nonché a rischio tantissime persone. Il messaggio purtroppo è facilmente fraintendibile dagli utenti che infatti potrebbero cascare nel tranello senza neanche accorgersene. Il problema parte dal fatto che il testo che i truffatori inviano tende ad abbindolare le persone facendogli credere di aver avuto modo di fare una nuova conoscenza tramite il web.

Ovviamente è tutto finto in quanto non esiste alcuna bella ragazza che vi stia cercando: si tratta solo di un messaggio generato con l’intelligenza artificiale e talvolta tradotto anche male in italiano. L’obiettivo principale, come si può vedere dal messaggio in basso è tutt’altro.

Truffa in corso tramite e-mail: gli utenti potrebbero incappare in un grave problema dopo aver cliccato sui link presenti nel testo

Il testo che abbiamo scritto qui in basso è praticamente uguale a quello che tanti utenti hanno segnalato negli ultimi tempi. Si tratta di un inganno che potrebbe fregare chiunque, anche i più esperti. Leggete dunque quanto scritto qui in basso e fatevi un’idea di ciò che sta succedendo:

“Ti guardo e capisco che voglio davvero conoscerti! Mi chiamo Briana.

Sono appena tornato a casa da una dura giornata di lavoro e sono stanca da morire!

C’è così tanta tensione lavorativa qui che non posso passare un secondo senza prendere in esame la conoscenza di qualcuno.

Voglio che tu mi porti insieme a te il culo e poi mi afferri e mi baci forte!

Non preoccuparti, mi piace quando gli uomini sono scortesi con me. Tutto quello che voglio è che la mia vita sia felice!

Dai, AMAMI! Il mio profilo è a questo indirizzo Sweetlove_Briana412, registrati.

Guarda la montagna delle mie foto sexy e il tuo appetito non conoscerà limiti e la chat video ti aiuterà a comunicare.

Non vedo l’ora…“.