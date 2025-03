Apple: nuove indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole

Continua la lunga attesa per i nuovi iPhone pieghevoli di Apple. Secondo alcune indiscrezioni però, potrebbe davvero valerne la pena. Sembra, infatti, che Apple stia lavorando meticolosamente per perfezionare il suo primo pieghevole. Un elemento chiave del nuovo iPhone pieghevole sarà il suo display. Si parla di un pannello interno da circa 7,8 pollici. Quest’ultimo dovrebbe essere dotato di una tecnologia avanzata che rende quasi invisibile la piega al centro dello schermo. All’esterno, invece, ci sarà un secondo display da 5,5 pollici. Utile per un utilizzo rapido e immediato senza dover necessariamente aprire il dispositivo.

Apple: possibili informazioni sul suo pieghevole

Per il modulo fotografico, l’azienda di Cupertino intende trovare l’equilibrio tra prestazioni e design. Il dispositivo sarà dotato di una doppia fotocamera posteriore. Insieme ad una selfie-camera. Quest’ultima sarà utilizzabile sia con il telefono aperto che chiuso. Per il sistema di sblocco, a differenza degli ultimi modelli di iPhone, sembra che il Face ID verrà abbandonato in favore del Touch ID. Tale opzione sarebbe integrata nel tasto di accensione per ottimizzare lo spazio.

Per quanto riguarda la batteria, Apple sta sviluppando una tecnologia ad alta densità energetica. Ciò al fine di massimizzare l’autonomia mantenendo il design sottile e compatto. Il telaio del nuovo dispositivo dovrebbe essere realizzato in titanio. Ciò garantirebbe robustezza e leggerezza allo stesso tempo. La cerniera sarà sviluppata con una lega di titanio e acciaio. In tal modo Apple punta ad offrire la massima durabilità e resistenza all’usura nel tempo.

Secondo le fonti, Apple definirà le specifiche tecniche definitive dell’iPhone pieghevole verso metà anno. La produzione in massa, invece, inizierà verso la fine del 2026. In tempo per un possibile lancio ufficiale tra la fine di quell’anno e l’inizio del 2027. Inoltre, è già in programma una seconda generazione del pieghevole Apple, la cui produzione dovrebbe avviarsi nella seconda metà del 2027. Le informazioni emerse fino ad ora sembrano presentare un dispositivo estremamente interessante. Non resta che attendere e scoprire cosa riserverà Cupertino per il settore dei pieghevoli.