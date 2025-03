YouTube rivoluziona l’app per Smart TV

YouTube sta lavorando a un’importante trasformazione della sua applicazione per Smart TV. Il suo scopo? Renderla più simile a Netflix. L’obiettivo principale infatti è quello di cercare di migliorare l’accesso ai contenuti a pagamento, come film e serie TV di servizi terzi, che verranno mostrati direttamente nella homepage. Questa novità arriva in un momento in cui sempre più utenti guardano YouTube sullo schermo televisivo. Soprattutto negli Stati Uniti, dove il grande schermo è diventato il dispositivo più utilizzato per la piattaforma.

YouTube: una piattaforma sempre più competitiva

Attualmente, YouTube offre già la possibilità di esplorare e abbonarsi a vari servizi. Tra cui Paramount Plus, Max e Crunchyroll accessibili attraverso la funzione Primetime Channels, introdotta nel 2022. Questi contenuti sono confinati nella sezione “Film e TV”, rendendo la loro scoperta più complessa per gli utenti. A causa di questa limitazione, la piattaforma aveva smesso di aggiungere nuovi servizi a PrimetimeChannels. Con il nuovo aggiornamento, però, YouTube punta a integrare meglio questi contenuti, posizionandosi in modo più evidente nell’interfaccia principale dell’app per TV.

Oltre alla riorganizzazione dei contenuti a pagamento, YouTube introdurrà nuove funzioni pensate per migliorare l’esperienza utente. Una delle principali novità riguarda la possibilità per i creator di suddividere i propri video in stagioni, facilitando la fruizione di contenuti a episodi. In più, la piattaforma adotterà la riproduzione automatica delle anteprime. Una funzione già presente su altre piattaforme di streaming, utile per attirare immediatamente l’attenzione degli spettatori.

Secondo Kurt Wilms, senior director of product management di YouTube, il nuovo design vuole abbattere le differenze tra i contenuti dei creator e quelli dei servizi di streaming. L’idea è che, accedendo all’app, l’utente trovi i programmi senza dover distinguere tra un Primetime Channel e un video di un creator. Questa strategia spinge la rinomata piattaforma sempre più nella direzione di un hub universale per la TV. Aumentando la competizione con servizi come Amazon Prime Video e AppleTV.

Insomma, con questo aggiornamento, YouTube dimostra di voler consolidare il proprio ruolo nel mercato dello streaming televisivo. Il modello basato su abbonamenti e noleggi diventa sempre più centrale. E l’integrazione con i contenuti dei creator potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti fruiscono dell’intrattenimento.