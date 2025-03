Apple TV+: in arrivo un film completamente immersivi per Vision Pro

Un prodotto certamente di nicchia che Apple ha recentemente immesso sul mercato è rappresentato da Vision Pro, il suo visore per la realtà virtuale è arrivato infatti da poco sul mercato e non sta riscuotendo il successo sperato, il costo elevato e le caratteristiche decisamente di nicchia di tale prodotto lo hanno reso un elemento marginale dell’ecosistema della nota azienda, nonostante tutto però Apple non vuole darsi per vinta e sta continuando a portare avanti determinati progetti che puntano per l’appunto su tale prodotto.

Ecco dunque che sulla scia di questa politica Apple TV+ sta per offrire ai propri utenti un nuovo film completamente immersi in grado di sfruttare le caratteristiche di Apple Vision Pro, stiamo parlando del lungometraggio “Bono: Stories of Surrender“, il quale sarà disponibile lo streaming a partire dal 30 maggio per tutti gli utenti con abbonamento e in una versione speciale 3D immersiva per coloro dotati del noto visore della casa della mela.

Una lunga collaborazione

Quello di cui vi stiamo parlando non è il primo film che l’azienda rilascia in un formato speciale per il proprio viso, allo stesso tempo però quelli rilasciati in passato erano cortometraggi, nello specifico invece quello in arrivo alla fine di maggio sarà un vero e proprio docufilm che attesta ancora una volta la lunga collaborazione tra Apple e gli U2.

Non a caso all’interno del film saranno presenti delle scene tratte direttamente dallo spettacolo teatrale di Bono del 2022, ispirato al suo memoir bestseller “Surrender: 40 Songs, One Story“, come se non bastasse, verranno esplorate anche scene di vita personale dell’artista alternate a momenti clou di alcune esibizioni che incarnano le iconiche canzoni degli U2 che hanno segnato la sua vita.

Non rimane dunque che attendere per poter guardare con i nostri occhi il contenuto che Apple sta producendo in collaborazione con la storica band, probabilmente si tratta di un tentativo per rivitalizzare un dispositivo che per troppo tempo si porta addosso l’appellativo di prodotto di nicchia.